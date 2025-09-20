Operativ inköpare / orderhanterare till företag inom life science
2025-09-20
Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor? Vill du arbeta operativt med inköp och orderhantering i en internationell miljö? Då är detta rätt uppdrag för dig!
OM TJÄNSTEN
Ett ledande företag inom medicinteknik/life science söker nu en operativ inköpare/orderkoordinator till ett konsultuppdrag på heltid. Tjänsten är placerad onsite hos en kund inom läkemedelsindustrin och innebär ett viktigt stöd till deras laborativa verksamhet genom att säkra tillgången på material, kemikalier och förbrukningsvaror. Du kommer att bli en del av ett engagerat och kunnigt team med goda möjligheter till lärande och utveckling.
Detta uppdrag är ett vikariat på 3-6 månader initialt med goda chanser till förlängning.
Du erbjuds
• Chans att bygga erfarenhet inom inköp
• Arbete i ett företag som är i tillväxtfas
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett med både operativa inköpsuppgifter och administrativ orderhantering.
Detta innefattar:
• Ta emot och hantera kundens beställningar i inköpssystemet
• Ansvara för kontakt med leverantörer, inklusive prisförfrågningar och förhandling om leveransvillkor
• Lägga beställningar och följa upp leveranser
• Kommunicera med interna kontaktpersoner och laboratoriepersonal kring ledtider och leveransstatus
• Säkerställa korrekt fakturahantering och dokumentation
• Delta i förbättringsarbete inom inköps- och orderflöden
• Bidra med rådgivning inom materialinköp till den laborativa verksamheten
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av operativt inköp
• Har en godkänd eftergymnasial utbildning inom inköp/supply chain eller likställt
• Är van att arbeta i affärs- eller inköpssystem
• Har mycket god datorvana
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Arbetat i SAP eller Service Now
• Erfarenhet av arbete inom labbmiljö eller med tekniskt sortiment
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Serviceminded
INFORMATION OM FÖRETAGET
