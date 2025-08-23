Operativ inköpare - bli en nyckelperson i vårt team i Piteå!
2025-08-23
Academic Work söker en driven operativ inköpare för ett konsultuppdrag i Piteå. I denna roll säkerställer du att materialinköp följer tekniska specifikationer och leveransplaner. Du kommer att samarbeta nära med produktion, planering, lager och konstruktion i en dynamisk arbetsmiljö. Här får du möjlighet att utvecklas professionellt och bidra till vår kunds framgång. Ta chansen att ansök idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu en driven operativ inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos vår samarbetspartner i Piteå. I denna roll blir du en nyckelspelare som säkerställer att materialinköp följer tekniska specifikationer, leveransplaner och företagets inköpspolicy. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med avdelningar som produktion, planering, lager, orderhantering och konstruktion. Detta uppdrag erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där struktur, planering och starka leverantörsrelationer är avgörande för framgång.
Du erbjuds:
• En varierande roll där du för möjlighet att utvecklas inom din profession
• En dedikerad konsultchef som följer upp din utveckling och vardag
• En spännande och dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till professionell utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller motsvarande som bedöms relevant för tjänsten
• Har några års erfarenhet av inköp, gärna av tekniska komponenter eller liknande, och en god förståelse för inköpsprocesser
• Har erfarenhet av att arbeta inom affärssystem (ERP)
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift, då språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Kunskaper i SAP
• Bor/har anknytning till Piteå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
