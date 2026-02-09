Operativ handläggare med fokus på logistik, teknik och säkerhet
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-09
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en operativ handläggare med fokus på logistik, teknik och säkerhet. I rollen kommer du framförallt ansvara för enhetens mobilitet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som operativ handläggare med fokus på logistik, teknik och säkerhet hör du till en enhet inom avdelningen för Signalunderrättelser. Enheten har ett nära samarbete med Försvarsmakten.
Enheten är i en utvecklingsfas där du kommer ha en avgörande roll i att skapa de framtida förutsättningarna för enheten att verka genom. Arbetet kommer att utföras i ett dynamiskt sammanhang där verksamhetsutveckling går hand i hand med tekniska möjligheter och förutsättningar. Uppdraget kommer att formas med tiden, med goda möjligheter för dig att påverka.
I rollen som handläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för enhetens operativa förmåga vid både övningar och insatser. Detta bland annat genom att:
Ansvara för att enheten har förmåga att verka från andra operativa platser, enskilt eller tillsammans med Försvarsmakten. Uppgiften innefattar såväl planering, samordning och samverkan som genomförande.
Kravställa och driva arbetet med att ta fram tekniska lösningar för mobilt uppträdande och alternativa arbetsplatser samt upprätthålla vissa it-miljöer.
Ansvara för bibehållen säkerhet, inklusive säkerhetsskydd, vid arbete utan för eget område
Verksamheten präglas av hög sekretess, det är viktigt att du känner dig bekväm med det. Resor inrikes och utrikes kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Erfarenhet inom militär/civil logistiktjänst
Erfarenhet inom it/teknik eller säkerhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Grundläggande kunskaper om digitala it-miljöer
Svenska och engelska, muntligt och skriftligt
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Innehaft rollen som teknisk chef eller liknande
Certifierande utbildning inom elteknikområdet och/eller nätverksteknik
Kunskaper inom nätverksteknik
Erfarenhet av projektledning/samordning
Erfarenhet från stabstjänstgöring inom Försvarsmakten eller liknande verksamheter
Erfarenhet inom underrättelse och/eller säkerhetstjänst
Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete eller säkerhetsskyddsanalys alternativt utbildning inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av/utbildning inom sambandstjänst eller signalskyddstjänst
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Självgående - tar ansvar för sin uppgift, strukturerar sitt arbete och driver processer vidare.
Samarbetsförmåga - arbetar bra med andra, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Mål- och resultatinriktad - arbetar mot mål och fokuserar på resultat vilket styr dina prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Kreativ - kommer ofta på nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-08
Referensnummer 2024FRA1434-8 .
