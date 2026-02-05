Operativ chef till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 2
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Område 2 ansvarar för vuxenpsykiatri och rättspsykiatri och är organiserat i fem verksamhetsområden.
Uppdraget spänner över flera psykiatriska specialiseringar, från akuta och högspecialiserade insatser till långsiktig behandling, rehabilitering och samhällsskyddande vård. Patientgruppen har ofta långvariga, komplexa och sammansatta psykiatriska vårdbehov, ibland i kombination med social problematik och samsjuklighet. Område 2 har ett omfattande samverkansuppdrag inom Västra Götalandsregionen och deltar aktivt i samordningsråd för vuxenpsykiatri och rättspsykiatri (SOR) samt i nationella forum för utveckling och kunskapsstyrning. Området ingår även i ett strategiskt samarbete med Oslo med fokus på kunskapsutbyte, verksamhetsutveckling och gemensamt lärande inom psykiatrisk vård. Den slutna psykiatriska vården bedrivs på samtliga fem sjukhustomter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medan öppenvården är organiserad i ett flertal geografiskt spridda mottagningar inom sjukhusets upptagningsområde. Stabsfunktionen är placerad vid Östra sjukhuset. Område 2 omfattar cirka 2 000 medarbetare och stöds av områdesövergripande funktioner inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Området leds av en områdesledningsgrupp där verksamhetschefer, stabsfunktioner, akademirepresentanter och omvårdnadsansvarig ingår.
Om rollen
Som operativ chef i Område 2 har du en central roll i att stödja områdeschef och verksamhetschefer i det dagliga och långsiktiga operativa arbetet inom psykiatrin. Uppdraget är både strategiskt och taktiskt och syftar till att skapa goda förutsättningar för verksamheterna att fungera effektivt, samordnat och hållbart. Rollen innebär att bidra till struktur, helhetsperspektiv och samsyn i ett område med hög komplexitet, omfattande samverkan och starka beroenden mellan öppen- och slutenvård samt mellan psykiatrisk vård och kommunala aktörer. Du ingår i områdesledningen och rapporterar till områdeschef. Som operativ chef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för din enhet. Tjänsten är ett tidsbegränsat chefsförordnande på fem år, med tillsvidareanställning i din grundprofession.
Ditt uppdrag
I rollen som operativ chef ansvarar du för att:
stödja områdeschef och verksamhetschefer i frågor som rör produktion, kapacitet och operativ styrning inom psykiatrin
bidra till samordning och utveckling av arbetssätt och vårdprocesser, med särskilt fokus på flöden mellan öppen- och slutenvård
vara ett verksamhetsnära stöd och bollplank för chefer i komplexa operativa frågor, förändringsarbete och prioriteringar
medverka i strategiska dialoger kring lokaler, fastigheter och kapacitetsrelaterade förutsättningar, i nära samverkan med områdeschef och relevanta stödfunktioner
samverka nära med HR-, ekonomi- och utvecklingsfunktioner för att omsätta övergripande uppdrag och beslut till ett samordnat stöd för verksamheterna
Om dig
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning och har erfarenhet från psykiatrisk verksamhet inom hälso- och sjukvården. Det är meriterande om du har forskarutbildning. Du har chefserfarenhet och är van att arbeta i komplexa, politiskt styrda organisationer med många samverkansytor. Genom ett tillitsfullt ledarskap beaktar du arbetsmiljö och bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Du trivs i en samordnande och stödjande ledarroll och har god förmåga att arbeta genom andra och i matris, skapa struktur, helhetsperspektiv och tillit, kommunicera tydligt och bidra till samsyn, stödja förändring utan formellt linjeansvar i alla frågor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förtroendeskapande arbetssätt.
Om rekryteringsprocessen
Vid erbjudande om anställning kan utdrag från misstanke- och belastningsregistret eventuellt komma att beställas.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
