Operativ chef till Fibios nya huvudkontor i Malmö
Fibio Nordic AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2025-11-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Landskrona
, Svalöv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Fibio är en oberoende svensk mobiloperatör som erbjuder mobilabonnemang med fokus på enkelhet, transparens och personlig service. Vi växer snabbt och har idag tusentals nöjda kunder över hela landet. Vårt mål är att skapa en smidigare och mer kundnära telekomupplevelse utan bindningstider eller dolda avgifter. Bolaget är idag etablerat i Helsingborg, men under 2026 flyttar vi vårt huvudkontor till Malmö - ett viktigt steg i vår fortsatta expansion.
Om rollen
Som operativ chef får du ett övergripande ansvar för att driva och utveckla Fibios dagliga verksamhet. Du kommer att leda uppbyggnaden av vårt nya huvudkontor i Malmö och säkerställa att flytten sker effektivt, strukturerat och med bibehållen kundkvalitet.
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till vd. Rollen kombinerar strategi och operativt ledarskap - du bygger struktur, driver förbättringsarbete och skapar tydlighet i processer och ansvar.
Ansvarsområden
Bygga upp och etablera Fibios nya huvudkontor i Malmö, inklusive rekrytering och organisationsstruktur.
Leda och utveckla kundservice, drift, backoffice och ekonomi.
Säkerställa effektiva rutiner, KPI:er och målstyrning.
Driva förbättringsarbete och förändringsprojekt.
Ansvara för kvalitet, leverans och kundnöjdhet.
Samarbeta nära vd i strategisk planering, budgetering och organisationsutveckling.
Kvalifikationer
Erfarenhet av operativt ledarskap inom telekom, e-handel eller abonnemangsverksamhet.
Vana vid att bygga upp organisationer eller kontor.
Starkt affärsfokus och god förståelse för processer, ekonomi och kundresor.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med praktisk genomförandekraft.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är handlingskraftig, tydlig och strukturerad. Du trivs i en entreprenöriell miljö med högt tempo, korta beslutsvägar och tydligt resultatfokus. Du har naturlig ledarförmåga, bygger förtroende och får saker att hända.
Vi erbjuder
En central ledningsroll i ett växande svenskt telekombolag.
Möjlighet att bygga upp Fibios nya huvudkontor i Malmö.
Nära samarbete med vd och stort mandat att påverka.
Konkurrenskraftig ersättning och utvecklingsmöjligheter.
För att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering genomför Fibio bakgrundskontroll på samtliga slutkandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/ Arbetsplats
Fibio Jobbnummer
9595624