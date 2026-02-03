Operativ Chef För Hälso- Och Sjukvårdens Försörjningsberedskap
Region Stockholm / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportföretag, och vårdens externa lager. Från 1 januari 2021 ansvarar MediCarrier även för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi är ett dynamiskt och växande bolag med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, hanterar 9 000 orderrader per dag och gör 30 000 angöringar per månad.
Tjänsten Operativ chef passar dig som motiveras av att arbeta i skärningspunkten mellan strategi, logistik, beredskap och offentlig styrning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Är du en erfaren ledare som vill ta dig an ett samhällsviktigt uppdrag? Är du van vid att driva förändring och samverkan där många aktörer och verksamheter är involverade? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om verksamheten
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård till cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning. Det är ett ansvar som inte alltid märks, men som måste fungera även när vardagen inte är som vanligt. I en tid med ett snabbt föränderligt omvärldsläge, nya krav i lagstiftning, nationella uppdrag och ett tydligare ansvar inom det civila försvaret, ökar kraven på att hälso- och sjukvården ska kunna fungera även under fredstida kriser och höjd beredskap. Utan tillgång till tvättlappar, handskar, sprutor, provrör, förband, skalpeller eller syrgasmasker blir det snabbt svårt att bedriva en god och säker vård.
Mot denna bakgrund initierades 2024 ett tillfälligt programkontor under regiondirektören med uppdraget att inrikta, stödja och samordna en robust och väl samordnad försörjning och försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. MediCarriers vd leder arbetet och programkontorets bemanning utgörs av medarbetare från såväl MediCarrier som andra aktörer inom försörjning. Styrgruppen för programkontorets arbete utgörs av Region Stockholms sjukvårdsdirektörer.
Vill du ta ansvar för att leda arbetet med att bygga upp och hålla samman hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap i Region Stockholm? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Under 2026 hanteras uppdraget med att utveckla Region Stockholms försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården i ett programkontor. Programkontoret har i uppdrag att stödja vårdgivarna i arbetet med att skapa en långsiktig hållbar försörjningsberedskap. Programkontoret leds av MediCarriers vd, som du också kommer att rapportera till. Som operativ chef stöttar du MediCarriers vd genom att leda, strukturera och vidareutveckla arbetet i programkontoret. Utvecklingen sker i dynamisk kontext med andra regioner, myndigheter och nationella aktörer.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning. Eftersom arbetet med programkontoret leds av MediCarries vd, kommer din anställning att finnas hos MediCarrier AB. MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportbolag med ett samhällsviktigt uppdrag. MediCarrier levererar pålitlig och effektiv varuförsörjning till vården i hela regionen, utifrån vårdens behov och ägardirektiv.
Tjänsten Operativ chef passar dig som motiveras av att arbeta i skärningspunkten mellan strategi, logistik, beredskap och offentlig styrning. I rollen leder du utan personalansvar, men med ett tydligt mandat att strukturera, samordna och skapa framdrift i ett uppdrag som omfattar hälso- och sjukvården inom Region Stockholm.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som operativ chef för programkontoret har du ett sammanhållande roll för att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer driva och utveckla försörjningsberedskap inom Region Stockholm. Uppdraget innebär att driva förändringsarbete som stärker långsiktig effektivitet, robusthet och samordning i försörjningskedjor och arbetssätt.
Du kommer att omsätta mål och inriktning till konkret arbete tillsammans med kollegor inom MediCarrier och andra verksamheter i Region Stockholm. Du bidrar till att bygga arbetssätt, samverkan och förmåga som håller över tid, både i vardagen och när förutsättningarna förändras. Du kommer också att ta fram, analysera, strukturera och presentera underlag till ledning, styrgrupp och politisk nivå.
Du säkerställer att arbetet drivs framåt i ett sammanhang med högt tempo, många beroenden och flera intressenter.
Vem är du?
Rollen kräver ett gott omdöme, förmåga att skapa struktur i komplexitet och en trygghet i att leda genom dialog, tydlighet och samarbete.
Vi vill att du är en erfaren ledare som skapar förtroende genom tydlighet, lyhördhet och integritet. Du har mycket god förmåga att planera, strukturera, följa upp och driva arbete mot tydliga mål och kan skapa riktning och framdrift även när uppdraget utvecklas längs vägen. Du driver förändring med mod, men med respekt för både människor och sammanhang och skapar förutsättningar för att andra ska lyckas.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant akademisk examen, gärna med vidareutbildning inom områden som arbetsgivaren ser som relevanta för uppdraget.
Erfarenhet av logistikutveckling och/eller försörjningsfrågor.
Flerårig erfarenhet av att leda omfattande förändringsarbeten i stora och komplexa organisationer.
Erfarenhet av att arbeta i eller nära offentlig sektor, samt god förståelse för dess styrning och beslutsprocesser.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Vidare har du god erfarenhet av att växla mellan strategiskt perspektiv och operativt genomförande. Du är van vid att sammanställa, strukturera och presentera information och beslutsunderlag för olika nivåer inom en organisation.
Det är meriterande om du har:
Arbetat med beredskap, krisberedskap, totalförsvarsplanering eller annan samhällsviktig verksamhet.
Erfarenhet av att leda arbete där flera organisationer eller huvudmän behöver samverka.Anställningsvillkor
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning
Heltidsanställning, 39,30 timmar/v.
Kollektivavtal finns.
Placering på både MediCarrier i Spånga och Region Stockholms kontor på Kungsholmen. Möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan.
Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsulterna från Poolia på kontaktuppgifterna nedan.
Karin Risberg kontaktuppgifter: karin.risberg@poolia.se
eller 073-944 51 10
Maria Widell-Vuopio kontaktuppgifter: maria.widell-vuopio@poolia.se
eller 070- 202 27 05 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
MediCarrier AB Jobbnummer
9721467