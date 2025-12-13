Operativ Arbetsledare till Strandskogens Last & Transport!
Är du redo att ta det operativa ansvaret för en kritisk del av livsmedelskedjan? Vill du ha total frihet under ansvar och leda en verksamhet som är avgörande för djurvälfärden och livsmedelsproduktionen i södra Sverige? Sök rollen som Operativ Arbetsledare idag och bli en del av Strandskogen Last & Transport!
OM TJÄNSTEN
Som Operativ Arbetsledare blir du motorn i den dagliga verksamheten hos Strandskogens Last och Transport, ett företag som specialiserar sig på att utföra maskinell plockning av kycklingar hos uppfödare samt den avgörande transporten av dessa. Detta innebär att du får ett strategiskt ansvar för att leda och utveckla teamet som sköter plockningen och logistiken, samtidigt som du optimerar schemaläggningen.
Det är en fri och omväxlande fälttjänst där du har stora möjligheter att forma ditt eget arbete och bidra direkt till företagets framgång inom hanteringen av levande djur. Observera att denna verksamhet kräver att du är tillgänglig och beredd på att arbeta flexibla tider under dygnets alla timmar. Vi söker därför dig som kan hantera beredskap och snabba operativa beslut när situationen kräver det.
Du erbjuds
• En fri tjänst med stort mandat
• Konkurrenskraftig lön baserat på ansvar och tillgänglighet
• Goda förmåner som exempelvis tjänstebil, dator och telefon mm.
• Chansen att arbeta nära en av Sveriges ledande aktörer inom livsmedelsproduktion (Guldfågeln)
Dina arbetsuppgifter
Detta är en roll med stort ansvar, vilket innebär:
• Djurvälfärd i fokus: Du är den yttersta garanten för att transporterna sker enligt högsta möjliga standard för djurskydd och gällande lagar
• Total operativ kontroll: Ansvar för schemaläggning, logistikplanering och dialogen med både bönder och slakterier
• Ledarskap och utveckling: Leda, coacha och administrera ditt team, inklusive lönerapportering och attester
• Teknisk överblick: Ansvara för service och underhåll av transportutrustning och maskiner
VI SÖKER DIG SOM
• Är en naturlig ledare och problemlösare. Du är lugn i stressade situationer, kan ta snabba beslut och har en stark vilja att säkerställa högsta kvalitet
• Är flexibel gällande arbetstider och är beredd att vara tillgänglig dygnet runt vid behov
• Du har en stark förmåga att leda och motivera en grupp
• Du har god samarbetsförmåga och en professionell dialog med externa parter
• B-Körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet inom transport eller logistik
• Kunskap om fordon och maskinunderhåll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Strandskogens Last och Transport AB utför maskinell plockning av kycklingar hos kycklinguppfödare. Plockningen är en del av processen i hanteringen av levande djur och transporter av dessa. Ersättning
