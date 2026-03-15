Operativ arbetsledare med B-körkort inom tågstädning - Göteborg
Vi söker nu en nyfiken och entusiastisk operativ arbetsledare som trivs med att leda ett team där passionen alltid är att göra kunden nöjd. Du ska ha en hög serviceanda och ett öga för detaljer. Självklart är du en teamspelare med förmåga att arbeta självständigt.
Att vara tillförlitlig och visar ömsesidig respekt finns naturligt i din vardag. Du är handlingskraftig med stort engagemang och fokuserar alltid på att genomföra arbetet på det effektivaste sättet.
Du är en van arbetsledare som trivs med att leda ett team där serviceanda och samarbete är kärnan. I rollen som Operativ Arbetsledare får du möjlighet att forma verksamheten genom ditt ledarskap.
Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att säkerställa den daglig driften och du kommer att vara ansvarig för att vara i kontakt med kunder i samråd med driftchefen. Du har en viktig roll när det gäller att upprätthålla våra operativa standarder där även att hålla utbildningar internt finns med.

Publiceringsdatum: 2026-03-15

Arbetsuppgifter
- Ansvara för den dagliga driften och säkerställa att den är effektiv och problemfri. Alltid rätt person på rätt plats.
• Upprätthålla hög servicenivå och kvalitet.
• Skapa en positiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
• Rapportera regelbundet till driftchefen om verksamhetens framsteg.
• Hoppa in som vikarie och utföra städarbetet vid behov.
• Arbetsledaren ansvarar för all personal som är kopplad till de tilldelade kunderna. Detta inkluderar att leda, fördela arbete och följa upp personalens arbetsuppgifter samt deras utveckling och behov.
Du kommer att få en nyckelroll där du kan utveckla verksamheten med ditt ledarskap. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete och utveckling uppmuntras. Du kommer att vara en viktig del av teamet som strävar efter att leverera bästa möjliga service och resultat.
Krav
• Erfarenhet av ledarskap och arbetsledning.
• God förmåga att organisera och prioritera.
• Bra kommunikationsfärdigheter.
• Förmåga att resa enligt behov.
• Driven att upprätthålla hög kvalitet och service.
• Körkort B
• Microsoft Office
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och tror att du passar in på beskrivningen ovan, ser vi fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: katarina.thoren@nordicfleetcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Fleetcare AB
(org.nr 559119-4963)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9798104