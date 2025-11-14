Operationstandsköterska/Tandsköterska till Käkkirurgi i Lund
2025-11-14
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdenhet (VE) käkkirurgi tillhör verksamhetsområde specialiserad kirurgi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedriver idag verksamhet i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Vi är en regionövergripande organisation och tillsammans driver och utvecklar vi käkkirurgisk verksamhet inom hela specialitetens vårdpanorama. Detta ger oss en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.
Vi har ett upptagningsområde av patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Därtill är vi anslutna till regionalt cancercentrum där patienter genomgår både behandling och rehabilitering. Vidare är vi specialiserade inom avancerad käkledskirurgi och är även Sveriges största ortognatkirurgiska centrum. Vi arbetar med stort fokus på vårdkvalitén hos våra patienter, där vi vill att patienten ska känna sig trygg och väl förberedd både inför och efter operation. Förutom den elektiva verksamheten har vi även ett flöde av patienter av akut karaktär, exempelvis käk- och ansiktsfrakturer samt odontogena infektioner.
Vår enhet arbetar kontinuerligt med att utveckla vår kompetens inom organisationen. Vi ligger i framkant med käkkirurgiskt arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik, till exempel 3D-planering för ortognatkirurgi. Sektion käkkirurgi är från och med den 1 september 2014 regionsövergripande med verksamheter i Lund, Helsingborg och Kristianstad.
Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens ser vi till att patienten får den bästa vården. Hos oss arbetar käkkirurger, käkortopeder,
ortodontiassistenter,operationstandsköterskor,undersköterska,receptionister samt medicinska sekreterare.
Låter detta som något för dig? Tveka då inte att söka tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är tandsköterska till oss på Käkkirurgi Skåne med placering i Lund. I arbetet som operationstandsköterska assisterar du våra käkkirurger vid olika ingrepp både på mottagning, vår polikliniska operationsavdelning samt på stora centraloperation. Är du nyutexaminerad tandsköterska får du en mentor som följer dig och ger stöd.
Arbetstiden är förlagd måndag till onsdag mellan 07.30 och 17.00, torsdag mellan 07.30 och 16.00 samt fredag mellan 07.30 och 12.30. Vi har beredskap dygnet runt så tjänsten som operationstandsköterska innebär att du ingår i denna beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med ett stort intresse för käkkirurgi. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift. Har du operationstandsköterskeutbildning eller erfarenhet av arbete i käkkirurgisk verksamhet är det meriterande. Tidigare erfarenhet från arbete i allmän- eller specialisttandvård är meriterande.
För att trivas hos oss ser vi att du har ett positivt förhållningssätt och en god känsla för service. Som person är du engagerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
