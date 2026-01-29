Operationssjuksköterskor till uppdrag i Nord-Norge, sommar 2026!
Worknordic Group AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Efterfrågan av vårdpersonal i Norge har ökat de senaste åren och efterfrågan kommer bara att fortsätta. Därför kommer du som sjuksköterska att bli erbjuden goda villkor och konkurrenskraftig lön. Vi ansvarar även för resa till och från uppdraget samt kostnaden för boendet för perioden du jobbar.
Vi söker dig som operationssjuksköterska till dagkirurgisk avdelning i Nordland fylke, Norge. Start 7/4 - 16/8. Stor fördel om du kan hela perioden. Vi ser efter dig med bred erfarenhet som kan jobba inom alla olika områden. Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
• Operationssjuksköterska*Erfarenhet från sjukhus, minst 2 år
• Norsk legitimation som sjuksköterska
Som sjuksköterska önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete, att du har lätt att lära dig nya saker samt är van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Goda villkor*Gratis boende
• Gratis resa
• Trivsam och stimulerande arbetsmiljö
Sista ansökningsdag:
Snarast
Uppstart:
7/4, 2026
Plats:
Nordland fylke, Norge
Varaktighet:
7/4 - 16/8, 2026
Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning, vill vi gärna höra från dig så snart som möjligt.
Välkommen med sin ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
Worknordic Group AB Kontakt
Marie-Helen Bonde marie-helen@wngroup.se Jobbnummer
9711955