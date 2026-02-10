Operationssjuksköterskor till Neurokirurgiavdelning operation i Lund
Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter och arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet och utveckling? Då ska du söka dig till oss på Neurokirurgiavdelning operation! Vi är en trivsam enhet där vi behandlar varandra utifrån våra värdegrunder och tar hand om varandra. Enheten genomsyras av kamratskap, glädje och ett vi är starka tillsammans tänk.
Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering i Lund är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige. Vi erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter i alla åldrar med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Verksamheten består av en operationsavdelning, neurointensivvårdsavdelning (NIVA), mottagning, vårdavdelning och dagvård. I dagsläget har verksamheten drygt 250 medarbetare anställda. Inom verksamhetsområdet bedrivs forskningsprojekt där bland annat operationspersonal är delaktiga, vi har exempelvis börjat operera patienter i magnetkamera och har även en operationssjuksköterska som bedriver forskning.
Operationsavdelningen är högteknologiskt utrustad med bland annat navigeringssystem, mikroskop och ultraljudsutrustning. Vi utför både korta och längre ingrepp. På Neurokirurgiavdelning operation arbetar cirka 30 medarbetare som har ett nära samarbete i de tvärprofessionella teamen, bestående av operationssjuksköterska, undersköterska, röntgensjuksköterska, medicintekniker, drift och medicinsk sekreterare. Därtill har vi ett nära samarbete med anestesipersonal på enheten. Majoriteten av personalen har mångårig erfarenhet av neurokirurgiskt omhändertagande och vi värdesätter vårdkvalitet, trygghet, säkerhet samt vårdhygien mycket högt. Vi är i slutfasen av ett införande av kompetens- och tjänstemodellen.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är operationssjuksköterska till ett stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet!
I rollen som operationssjuksköterska planerar och organiserar du dagens operationer på din operationssal. Det är en stor bredd på de diagnoser och typer av ingrepp som utförs, vilket medför varierade arbetsdagar och arbetsuppgifter. Det finns möjligheter till att fördjupa sig inom ett specialområde och samarbeta med kollegor på andra enheter inom verksamheten för att tillsammans utveckla vården för våra patienter.
Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll. Under introduktionen får du följa patienten genom verksamheten för att få ökad förståelse av patientens vårdförlopp. Vi tillämpar önskeschema.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss finns möjlighet till hospitering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistutbildning inom operationssjukvård och språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du som söker tycker om att bidra med dina kunskaper till arbetsgruppen och deltar gärna aktivt i skapandet av ett gott arbetsklimat. För att trivas hos oss värdesätter du såväl arbete i team som självständigt arbete där du fattar egna beslut. Det är viktigt att vara anpassningsbar och kunna utföra olika lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
