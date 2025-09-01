Operationssjuksköterskor sökes till Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du jobba med högkvalitativ och innovativ vård i framkant? Vill du höja din kompetens inom operation är det hos oss inom PMI Huddinge du ska vara! Ny teknik och nya flöden ger spännande utmaningar även för dig som har arbetat som operationssjuksköterska en längre tid.
Vi ser fram emot att du ska bli en av oss!
Du erbjuds
arbete i i helt nybyggda lokaler utrustade med den senaste tekniken
personlig introduktion anpassad efter dina individuella kunskaper och behov
tydliga utvecklingsmöjligheter, som synliggörs med hjälp av vår kompetensstege. Därtill finns möjlighet forska, utbilda och vidareutvecklas som biträdande universitetssjuksköterska och universitetssjuksköterska
en arbetsplats med delaktigt och närvarande ledarskap.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Hos oss på PMI i Huddinge har vi två medicinska enheter som bedriver anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. Vår verksamhet är omfattande, högspecialiserad och uppdelad på olika sektioner: Akut, Gynekologi, Ortopedi, Transplant, Urologi, ÖNH, Öppenvårdskirurgi samt Övre gastro. Vi utför även riksuppdrag inom några av dessa specialiteter.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på personligt och professionellt och anpassar ditt sätt till situationen
tar ansvar för din uppgift, strukturerar och driver ditt arbete framåt
är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och behåller fokus på rätt saker
arbetar bra med andra människor; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
