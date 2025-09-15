Operationssjuksköterskor Kirurgoperation, ortopedi/handkirurgi USÖ
Vi söker nu operationssjuksköterskor till vårt team på operationsavdelningen, USÖ. Här arbetar positiva, framåtsträvande, kompetenta och väldigt engagerade medarbetare i professionella team med omväxlande arbetsuppgifter i en trevlig miljö. Hos oss får du möjlighet att påverka och utmana traditionella arbetssätt för att utveckla verksamheten för patienterna. Vårt uppdrag är stort och täcker in områden inom allmän kirurgi, Gynekologi/obstetrik, neurokirurgi akut/trauma samt ortopedi/handkirurgi. Nu söker vi operationssjuksköterskor främst till ortopedi/handkirurg sektionen.
På jourtid servar vi även öron/plastik/käk/ och urologoperation.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska på en operationsavdelning. Helg och kvällsarbete samt viss beredskapstjänstgöring ingår.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialistutbildning inom operationssjukvård och gärna med tidigare erfarenhet av ortopedi/handkirurgi. Som person bidrar du med ett stort engagemang och vill delta i utvecklingen av en verksamhet i förändring. Vi ser gärna att du på ett positivt sätt ser fördelar med förändringar, verka för ett gott samarbetsklimat, stimuleras av utmaningar och vill arbeta aktivt för samarbete inom och mellan våra operationsavdelningar. Förmåga att kunna arbeta flexibelt och självständigt, ta eget initiativ och ansvar utifrån operationssjuksköterskans kunskapsområde är betydelsefullt. Detsamma gäller samarbetsförmåga och personlig lämplighet då du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden så vänta inte med att söka.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
