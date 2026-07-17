Operationssjuksköterskor, fas 4, till Operationsavdelning i Ystad
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2026-07-17
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Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut- och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
Här genomförs årligen cirka 5 000 operationer, var av en tredjedel utgörs av akuta operationer. Vi arbetar för att öka vår kapacitet och effektivitet. Vi är snart klara med en större ombyggnation för att förbättra arbetsmiljön och logistiken, så att vi kan möta framtidens behov.
Operationsverksamheten består av allmänkirurgi, gynekologi, urologi, öron-, näs- och hals samt ortopedi. Våra patienter spänner över ett brett åldersspann, från barn till äldre vuxna. Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete i en välkommande arbetsmiljö på en operationsavdelning med god stämning och höga ambitioner. Medarbetarnas aktiva engagemang att påverka avdelningens utveckling är en del i vårt sätt att arbeta. Det är viktigt att du är engagerad i ditt yrke, trivs i ett omväxlande och prestigelöst klimat samt vill vara med och bidra till vår goda vårdkvalitet.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM) anpassad till Ystad, som ger en tydlig struktur för din utveckling och dina karriärmöjligheter inom verksamheten. Vi arbetar mot att bli en magnetavdelning och vi använder oss av Kompetens- och tjänstemodellen för utveckling av medarbetaren. Vi samarbetar tätt i hela den peri-operativa vården.
• Det är lätt att trivas hos oss på operationsavdelningen i Ystad. Vi fokuserar på en patient i taget så man kan verkligen skapa förtroende och få patienten att känna sig trygg. Vi är en relativt liten enhet med ett trivsamt arbetsklimat där alla stöttar och hjälper varandra oavsett yrkeskategori. Dessutom har vi bra chefer som backar upp vid behov, som lyssnar och ger oss möjlighet att utvecklas. Säger Helena, operationssjuksköterska.
Vi ser nu fram emot att välkomna fas 4 inom KTM operationssköterskor till vårt team!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
I din roll som operationssjuksköterska i fas 4 leder och utvecklar du vården i en tvärprofessionell miljö, med målet att stärka samarbetet och säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Genom att granska, analysera och implementera aktuell forskning på ett kritiskt och metodiskt sätt bidrar du till att vården är evidensbaserad och anpassad efter verksamhetens behov.
Ditt arbete inkluderar att utforma och kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner som baseras på den senaste forskningen, vilket skapar förutsättningar för en ökad patientsäkerhet. Med ditt intresse för forskningsresultat och expertis inom vårdutveckling bidrar du till förbättringsarbete, kvalitetsgranskning och utbildningsdagar som stödjer teamets kontinuerliga lärande.
Du förmedlar självständigt kunskap och erfarenhet genom att stötta kollegor i deras kompetensutveckling och handleder inom det kliniska arbetet. I samarbete med utbildningsenheten arbetar du för att stödja och utveckla verksamhetsförlagd utbildning, vilket ytterligare stärker kvaliteten i vården. Du håller även i och planerar professionsmöten för operationssjuksköterskor.
Därtill arbetar du med att säkerhetsställa introduktioner bland annat genom att bedöma situationer genom till exempel att använda verktyg som ingår i KTM. Du samarbetar med anestesisjuksköterska fas 4, teamledande undersköterskor och läkare för att driva utvecklingen på avdelningen och stärka patientsäkerheten.
Administrativ tid och innehållet för uppdraget sker enligt överenskommelse med enhetschef och anpassas efter verksamhetens behov. Under sommarperioden avsätts ingen regelbunden tid för administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Krav på utbildning
• Legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård med behörighet av verka inom svensk sjukvård
• Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
• Magister eller masterexamen eller motsvarande kompetens
• Handledarutbildning, högskolenivå
Krav på erfarenhet
• Uppnådda kompetenskrav för fas 4 enligt lokalt utvecklingsprogram inom kompetens och tjänstemodellen
• Du har medverkat i eller drivit utvecklings och kvalitetsarbeten och har erfarenhet av att arbeta med såväl pre-,post- och intraoperativ vård.
• Minst fem antal år inom anestesisjukvård de senaste åtta åren.
Meriterande utbildning
• Kurser inom områdena förbättrings- och förändringskunskap, projektledning, patientsäkerhet och/ eller ledarskap, eller andra kurser som kan vara relevanta för verksamheten
• Utbildning i forskningsmetodik, avancerad nivå
• Handledarutbildning avancerad, högskolenivå
Meriterande erfarenhet:
• Initierat och/eller drivit utvecklings och förbättringsarbeten
• Grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och dess användningsområden
Vi söker dig som sätter patienten i fokus, är engagerad, initiativrik och flexibel. Du arbetar personcentrerat och strävar efter att utvecklas i din roll som senior specialistsjuksköterska. Vi ser att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och chefer. Då vi arbetar tvärprofessionellt är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt ett drivande arbetssätt med fokus på evidensbaserad vårdutveckling. Du inger förtroende, kan leda arbetsgrupper och implementera nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Lasarettet i Ystad (visa karta
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271 82 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Kontakt
Lena Ljung-Persson, Vårdförbundet 0411-99 54 01 Jobbnummer
10005176