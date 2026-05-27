Operationssjuksköterska välkomnas till Operation, Alingsås
2026-05-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Din framtida arbetsplats
Eftersom några av våra operationssjuksköterskor går i pension söker vi nu nya kollegor.
Operationsavdelningen ingår i Verksamhet An/Op/IVA och har ca 80 medarbetare som är verksamma inom anestesi, operation, post-op och sterilcentral på Alingsås lasarett. Hos oss utförs allt från enkla dagkirurgiska ingrepp till omfattande kirurgi, både planerad och akut. Vi erbjuder en bred verksamhet inom ortopedi, kirurgi, urologi, ÖNH, barn och pacemakerinläggningar, vilket gör arbetet omväxande och stimulerande. Vi arbetar strukturerat med patientflöden och processer för att ge våra patienter en hög tillgänglighet och en god och säker vård.
Vår arbetsplats präglas av en god arbetsmiljö och av engagerade medarbetare som driver vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska är du en viktig del av operationsteamet och arbetar tillsammans med operatörer, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och anestesiläkare på operationssalen. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta i ett varierande tempo. Du arbetar i en högteknologisk miljö där patienten är i fokus och du ansvarar för aseptik och sterilitet. Du arbetar självständigt i din yrkesroll men du har hela teamet i ett nära samarbete för att tillsammans ge en god och säker vård under patientens operation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Tidigare erfarenhet som operationssjuksköterska är meriterande.
Ditt synsätt präglas av omtanke om människor och du har god förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förespråkar mångfald i rekryteringsprocessen.Anställningsvillkor
Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid, måndag till fredag, vilket ger dig lediga helger och röda dagar. När du känner dig trygg i din roll ges möjlighet att även arbeta kvällar, helger och beredskap, som en del i vårt viktiga uppdrag att ta hand om våra akuta patienter. Det motsvarar cirka en kväll i veckan och var femte helg.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss på operation? Hör gärna av dig - vi berättar mer om hur både schema och villkor kan se ut för just dig!Övrig information
Vi tillämpar löpande urval i processen så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
)
441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Operation, Alingsås lasarett Kontakt
Emilia Rejmann, Vårdförbundet emilia.rejmann@vgregion.se Jobbnummer
9931881