Operationssjuksköterska till Vo PVI Ortopedi Modul 3 Södersjukhuset
Operationssjuksköterska till Modul 3 - Södersjukhuset
Vi söker dig som brinner för ortopedisk kirurgi och vill vara med och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö för både patienter och kollegor.
Som operationssjuksköterska på Modul 3 på Södersjukhuset får du arbeta i en högteknologisk och stimulerande miljö där du kan göra skillnad varje dag!Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med ett brett spektrum av ortopediska ingrepp, från större protesrevisioner och komplexa frakturer till enklare ortopediska operationer. Du kommer att vara en nyckelperson i operationssalen och tillsammans med vårt tvärprofessionella team säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet och vårdkvalitet.
Vi på Modul 3 värdesätter engagemang och ser gärna att du aktivt bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att förbättra och utveckla verksamheten.
Vi söker dig som:
Är legitimerad operationssjuksköterska med erfarenhet inom ortopedi eller har ett starkt intresse för ortopedisk kirurgi.
Trivs i en dynamisk och tekniskt avancerad arbetsmiljö.
Är engagerad och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
Har en god samarbetsförmåga och ser styrkan i att arbeta i team.
Vi erbjuder dig:
Ett varierande och utvecklande arbete i en modern och högteknologisk miljö.
Möjlighet att arbeta i ett tvärprofessionellt team med stort fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Regelbunden kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll.
En arbetsplats som värdesätter gemenskap och samarbete över alla gränser.
För oss på Södersjukhuset är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där du känner dig trygg, utvecklas och trivs. Därför erbjuder vi ett antal förmåner som stödjer både ditt arbetsliv och privatliv, såsom:
Ett spännande pilotprojekt för att möjliggöra schemalagd återhämtning.
Generöst friskvårdsbidrag.
Tillgång till personalgym och stöd från fysioterapeuter och hälsoteam.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ödmjuk, flexibel och vill bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Om detta låter som en arbetsplats för dig, ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Övrig information:
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret innan beslut om anställning. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
