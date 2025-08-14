Operationssjuksköterska till Ortopedoperation i Solna
Är du en erfaren operationssjuksköterska som söker ett stimulerande arbete i en spännande miljö, där du får jobba på toppen av din kompetens? Då ska du söka till oss på Ortopedoperation!
Du erbjuds
internutbildning - exempelvis inom ny operationsteknik, implantat, medicinteknisk utrustning, våra patientflöden och Hjärt-lungräddning (HLR)
möjlighet till extern utbildning
möjlighet till egna ansvarsområden inom enheten och/eller medverkan i arbetsgrupper som bidrar till att utveckla verksamheten inom vår funktion
möjlighet att tidvis rotera till andra enheter/specialiteter om önskemål finns
möjlighet till 1 års rekryteringsbostad om du inte är från Stockholm.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
På Ortopedoperation bedriver vi huvudsakligen stor, omfattande ortopedi. Många av våra akuta operationer är multitrauma-patienter, vilket innebär att de har både hög- och lågenergifrakturer i extremiteter, kotpelare, bäcken och höftfrakturer. De övriga patienter som opereras hos oss kommer från patientflödena ortopediskt trauma, muskeloskeletala tumörer, ryggsjukdomar samt artroplastik och extremitetsdeformiteter.
Som operationssjuksköterska hos oss får du ett jobb där ingen arbetsdag är den andra lik. Hela teamet hjälps åt och vi har en härlig och familjär stämning mellan undersköterskor, sjuksköterskor, anestesiologer och ortopeder.
Operationssalarna är stora och utrustade med den senaste tekniken. Till stöd inom enheten finns även en operationssjuksköterska med logistik - och steriltekniskt ansvar, en bemanningsassistent, vårdledare, och en chef som är operationssjuksköterska och ofta tillgänglig i den dagliga verksamheten.
Då vi är en del av ett universitetssjukhus ingår handledning av studenter och så småningom av nya kollegor som en naturlig del av tjänsten.
Tjänsten innebär dag, kväll och helgtjänstgöring var 5:e helg. Våra salar är öppna alla dagar på året, men inte under nattetid. Vi tillämpar fasta scheman men är öppna för individuella önskemål.
Vi söker dig som
har ett brinnande intresse för vår specialitet och som vill ha dom största utmaningarna inom ortopedi
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Några års erfarenhet inom yrket
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
