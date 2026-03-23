Operationssjuksköterska Till Ortopedisektionen, Anopiva
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta med akut och planerad ortopedisk kirurgi i en högspecialiserad och utvecklingsdriven miljö? Då ska du söka dig till ortopedsektionen på anestesi, operation och intensivvård (ANOPIVA) vid ett av landets bästa sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.
På vår operationsavdelning erbjuds anestesi- och operationsservice till olika kirurgiska inriktningar. Här bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård och akut omhändertagande av traumapatienter. ANOPIVA är Region Östergötlands största klinik och bedriver operationssjukvård inom alla opererande specialiteter exklusive thorax/kärl kirurgi. Våra enheter bedriver både elektiv- och akutkirurgi med arbetet förlagt dygnet runt.
Hos oss arbetar du i en dynamisk operationsmiljö där akut och planerad ortopedisk kirurgi bedrivs. Tyngdpunkten ligger på traumaortopedi, men på samma sektion bedrivs även plastikkirurgi och handkirurgi. Universitetssjukhuset i Linköping är ett nationellt centrum för högspecialiserad brännskadevård, vilket innebär att du som operationssjuksköterska även deltar vid brännskadeoperationer.
Vi arbetar med komplexa frakturer, avancerad osteosyntes och lambåkirurgi samt mikrokirurgi där vi ibland samarbetar i flera team, vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö där samarbete, struktur och kommunikation är centralt. Arbetet varieras med kortare och mindre komplexa ingrepp, vilket ger variation i arbetet.
Hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklings- och förbättringsarbete samt vara med och driva kvalitetsfrågor framåt. Det finns också möjlighet att ingå i forskningsteam och vara delaktig i kliniska studier, vilket ger dig chans att bidra till framtidens perioperativa vård.
Har du ett stort intresse för ortopedi och vill arbeta med trauma, avancerad frakturkirurgi och brännskadevård? Då är vi rätt arbetsplats för dig!
Vårt erbjudande
Ett omväxlande och stimulerande arbete där du som operationssjuksköterska har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Här finns en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt för patienten och varandra. Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och du får även möjlighet till rotationstjänst, regelbunden intern och externa utbildningar samt forskning. Vi erbjuder även kompetensutveckling, exempelvis postgraduateutbildningen för operationssjuksköterskor och AO-traumakurs inom ortopedi. Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 34 timmars arbetsvecka med heltidslön när man ingår i dygnet-runt-verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska arbetar du på ortopedisektionen men med viss introduktion på övriga sektioner för att kunna delta i jourarbete. Detta innebär att din spetskompetens utvecklas på hemmasektionen men du har kunskap om livräddande akuta operationer på övriga sektioner.
Se gärna Sandra som berättar om arbetet som Operationssjuksköterska på ANOPIVA
Vi träffar dig gärna och presenterar vår verksamhet. Om du vill vara med en dag och se hur vår verksamhet fungerar, hör gärna av dig!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård och har ett specialintresse för ortopedisk traumakirurgi samtidigt som du vill bibehålla bred akutkompetens.
Du ska ha goda svenska språkkunskaper i tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och mognad.
Arbetet präglas av spänning och variation där din flexibilitet och problemlösningsförmåga kommer till användning. Du är en nyfiken person som vill vara med att bidra till verksamhetens utveckling.
Betydelsefullt är att du trivs med teamarbete och arbetar bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en engagerad person som vill vara med och bidra till en positiv och god arbetsmiljö.
Stämmer den här beskrivningen in på dig? Sök till oss!
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Anopiva Kontakt
Veronica Fransson Farias, vårdenhetschef Veronica.Fransson.Farias@regionostergotland.se 010-1031288
9814615