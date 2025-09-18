Operationssjuksköterska till Ortopedimottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-09-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Har du ett starkt engagemang i ditt arbete och lätt för att skapa goda relationer? Vågar du tänka annorlunda och hitta nya, bättre sätt att arbeta? Tycker du om att ha många olika kontaktytor? Då är detta rollen för dig!
På ortopedimottagningen i Helsingborg arbetar vi med både akuta och elektiva uppdrag. Vi bedriver mottagningsarbete som innefattar allt från unga till äldre patienter. Här tar vi hand om många olika ortopediska diagnoser, till exempel olika former av frakturer, artrossjukdom i olika leder samt avancerade sårbehandlingar. På vår mottagning i Helsingborg har vi också en operationssal där vi utför planerad kirurgi i lokalanestesi, främst hand- och fotoperationer.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker en operationssjuksköterska till vårt team på ortopedimottagningen i Helsingborg!
Som operationssjuksköterska på vår mottagning har du en mycket viktig roll tillsammans med vår operationsundersköterska. Ni ansvarar tillsammans för denna del av vår verksamhet som omfattar 700 hand- och framfotskirurgiska ingrepp per år.
Arbetet innebär allt från att planera operationsprogram, assistera vid operationer, hantera instrument till att vara delaktig i resultatuppföljning.
Arbetstiderna är måndag till torsdag 07:30 till 16:30 och fredag 07:30 till 14:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och är specialistutbildad inom operationssjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du arbetslivserfarenhet från ortopedisk kirurgi ses det som meriterande för tjänsten.
Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och samarbete med fokus på patienten. Arbetet kräver flexibilitet och ett stort engagemang. Då rollen innebär omfattande kontaktytor gentemot alla förekommande yrkeskategorier, är det av vikt att du har en god personkännedom och är diplomatisk i ditt sätt att agera. Att du har ett genuint intresse för människor och ett lika genuint driv när det gäller att självständigt och i grupp hitta lösningar på problem som uppstår ser vi som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Britt-Marie Tilling, Enhetschef 042-406 39 05 Jobbnummer
9516010