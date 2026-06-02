Operationssjuksköterska till Operationsavdelningen, Sundsvall
2026-06-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Operationsavdelningen på Sundsvalls sjukhus har 15 operationssalar, avdelningen har salar med tillhörande uppdukningsrum samt en sterilcentral. Avdelningen har även en hybridsal. Vi är ett länssjukhus med dygnet-runt verksamhet och har specialiteterna ortopedi, kirurgi, öron, KK och urologi. I dagsläget har vi totalt 78 tjänster bestående av undersköterskor, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Vi söker nu tre operationssjuksköterskor till vårt team.
Som operationssjuksköterska arbetar du inom alla våra specialiteter. Det är ett varierande och stimulerande arbete med höga krav på flexibilitet och initiativförmåga. Du kommer att arbeta i team där man har omtanke om varandra och arbetar för en bra arbetsmiljö.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för operationssjuksköterska som bland annat innefattar att:
Självständigt ansvara för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med kirurgiska ingrepp
Ansvara för att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses
Förebygga smittspridning
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
871 85 HÄRNÖSAND
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Krister Aspholm krister.aspholm@rvn.se 060-145180 Jobbnummer
9943272