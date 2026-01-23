Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Sjukhuset Torsby
Är du en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård som söker nya utmaningar? Vill du vara en del av ett dynamiskt och framåtblickande team på en avdelning i ständig utveckling? Då är detta den perfekta möjligheten för dig!
Din arbetsplats
Vi har en planerad verksamhet med kirurgi, ortopedi och gynekologi som även bedriver akutverksamhet dygnet runt.
Avdelningen har fyra operationssalar, sterilteknisk enhet samt en endoskopienhet. Arbetstiderna är förlagda dag eller kväll med jour och helger. Vi är ett härligt gäng på cirka 39 kollegor som jobbar i team tillsammans med kirurger, ortopeder och anestesiologer.
Vi är en avdelning under ständig utveckling. Här utförs länets obesitaskirurgi och vi är också ett centrum för olika typer av bråckkirurgi (titthålskirurgi) och proktologiska ingrepp där vi ligger i framkant med modern utrustning och metoder. Vi utför även ortopediska operationer såsom höftplastiker, knäplastiker samt frakturkirurgi och är ett centrum för revisionsplastik av knän. Vår avdelning har också en aktiv endoskopiverksamhet och en sterilteknisk enhet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska ansvarar du för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med kirurgiska, ortopediska och gynekologiska ingrepp.
Du har ansvar för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer och du hanterar biologiska preparat. Jobbet innebär också ett teamarbete runt patienten där kommunikation i teamet är en viktig del.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Vi prioriterar att hitta rätt person och värdesätter personlig lämplighet högt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
I din yrkesroll är det viktigt att vara lugn, stabil och kontrollerad i stressiga eller pressade situationer. Förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker är avgörande för att säkerställa högkvalitativ vård och patientsäkerhet. Utmärkt samarbetsförmåga, lyhördhet och god kommunikation bidrar till en positiv arbetsmiljö och effektivt teamarbete. Att du är strukturerad och har en god helhetssyn ser vi också som viktiga egenskaper.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
