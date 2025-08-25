Operationssjuksköterska till Operationsavdelningen Lindesbergs lasarett
2025-08-25
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbetet med många kompetenta och aktiva medarbetare? Då hoppas vi att du vill bli en i gänget hos oss på operationsavdelningen i Lindesberg.
Vi är ett stabilt och glatt gäng som välkomnar dig som vår nya kollega. Här kommer du att ingå i ett kompetent team med god sammanhållning. Hos oss lägger vi stor vikt vid teamarbete, tar vara på den bredd, kunskap och erfarenhet som vi gemensamt har. Vi känner stolthet i vårt arbete och har det roligaste jobbet, bästa arbetskollegorna och det mest omväxlande och stimulerande arbetet.
Vid Lindesbergs lasarett finns en operationsavdelning inklusive sterilcentral som drivs av Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi. Operationsavdelningen servar VO hand och ortopedi, VO kirurgi, ÖNH, Kvinnokliniken och Folktandvården. Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus och har cirka 600 anställda. Hos oss hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Här i Lindesberg varierar arbetet i ett välplanerat flöde i en bred verksamhet. Vår verksamhet består av en stor avancerad ortopedisk ledprotesverksamhet, kirurgi med focus på gallkirurgi och överviktskirurgi. Vi utför även öron-näsa-halskirurgi samt gynekologiska ingrepp i dagkirurgi. Vi tar emot såväl elektiva samt akuta patienter. Vår operationsavdelning är hjärtat i Bergslagen och är bemannad dygnet runt.
Välkommen med din ansökan!
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Som ny medarbetare erbjuds du en individuellt anpassad introduktion beroende på tidigare erfarenhet. Stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet samt gott bemötande. Du är ansvarsfull, arbetar strukturerat och är med och skapar en trevlig miljö för dig själv, dina kollegor samt alla patienter. Värdesätter att du är en positiv person, är van att arbeta i ett högt tempo och samtidigt är öppen för att lära dig nya saker. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter samt ta oss an framtiden.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
