Operationssjuksköterska till Operationsavdelningen Kungsbacka
2025-08-11
Vi söker en kollega till vårt team! Är du operationssjuksköterska och intresserad av att arbeta med oss på operationsavdelningen i Kungsbacka? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten hos oss!
Om arbetet
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska.
Du planerar arbetet pre-, per- och postoperativt tillsammans med teamet som består av läkare, anestesi-, intensivvårds-, operationssjuksköterskor och undersköterskor.
Vi erbjuder dig ett personligt introduktionsprogram baserat på dina tidigare erfarenheter.
Om arbetsplatsen
Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Kungsbacka är en dagkirurgisk enhet. Vi arbetar måndag till fredag och vi har ledigt alla röda dagar. Vi arbetar dagtid, en tur i veckan till kl. 17.30 och vi slutar kl. 13:00 på fredagar. Vi är cirka 30 medarbetare bestående av undersköterskor, läkare samt IVA-, anestesi- och operationssjuksköterskor. Enheten har ett eget UVA dit patienterna kommer pre- och postoperativt.
Majoriteten av patienterna går hem samma dag och patienterna är både vuxna och barn från 8 år. Vi har tillgång till fyra slutenvårdsplatser måndag-torsdag på vårdavdelningen. Enheten har fyra operationssalar. Vi bedriver kirurgi inom allmän kirurgi, urologi, gynekologi, ÖNH och ortopedi, vilket gör det varierande och stimulerande. Enheten har även en egen sterilenhet som bemannas av särskild personal.Publiceringsdatum2025-08-11Profil
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning operationssjukvård.
Vi söker dig som är flexibel och snabbt kan ställa om utifrån verksamhetens behov. Du jobbar patientorienterat och med god samarbetsförmåga. Du skall vara ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
här och hur det är att arbeta som operationssjuksköterska inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska/yrkesinriktningar/operationssjukskoterska
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
