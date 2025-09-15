Operationssjuksköterska till Operationsavdelningen, Karlskoga lasarett
2025-09-15
Vill du bli en i gänget på Operationsavdelningen i Karlskoga? Vi är en stabil arbetsgrupp med behov av nya kollegor. Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete som operationssjuksköterska. Här arbetar positiva, framåtsträvande, kompetenta och väldigt engagerade medarbetare i professionella team med omväxlande arbetsuppgifter i en trevlig miljö.
Verksamhetsområde kirurgi är en länsverksamhet vilket innebär ett nära samarbete mellan länets tre sjukhus. Området har ett länsuppdrag för akuta och planerade kirurgiska ingrepp och vi bedriver även viss högspecialiserad vård för utomlänspatienter. Här finns 350 medarbetare inom olika enheter såsom mottagning, vårdavdelning, operation och sekretariat. Planerad sjukvård lokaliseras i ökad utsträckning till Karlskoga och Lindesberg och på samma sätt lokaliseras tumör- och traumaverksamhet till Örebro. Inom verksamhetsområdet bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete med patientens fokus genom hela vårdförloppet.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 900 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Karlskoga Lasaretts operationsavdelning är en central operation, vi servar ortoped, kirurgi, urologi. Vi utför även öron-näsa-halskirurgi i dagkirurgi samt gynekologiska ingrepp.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi söker dig som har specialistutbildning inom operationssjukvård. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet och förmåga att snabbt ändra fokus utifrån verksamhetens behov. Som person är du engagerad, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta självständigt som tillsammans med andra i ett team. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är lyhörd, prestigelös, ödmjuk och trygg i dig själv.
Detta kan du förvänta dig av oss:
Utvecklingsmöjligheter
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
