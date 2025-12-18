Operationssjuksköterska till Operationsavdelning i Ängelholm
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2025-12-18
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Hässleholm
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en arbetsplats där din kompetens värdesätts och teamarbete är en viktig del i det dagliga arbetet? Då ska du söka dig till oss på operationsavdelningen i Ängelholm! Vi ser fram emot att välkomna en operationssjuksköterska till en spännande och utvecklande tjänst.
I vacker natur med hav och skog ligger Ängelholm nära storstäderna i Öresundsregionen. Operationsavdelningen i Ängelholm tillhör verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård vid Helsingborgs lasarett. På operationsavdelningen i Ängelholm bedriver vi idag främst planerad dagkirurgisk verksamhet. Avdelningen består av operations-, anestesi-, steril-, dagkirurgisk och uppvakningsverksamhet. Vi utför specialiserad planerad vård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, urologi och öron-näsa hals och vi tar emot både vuxna och barn under dagtid, måndag till fredag. Vi ansvarar för hela det pre-, peri- och postoperativa flödet.
Uppvakningsavdelningen har tolv övervakningsplatser för elektiv- och slutenvårdskirurgi. Steriltekniska enheten har såväl interna som externa kunder. Vi är cirka 90 medarbetare och arbetsgruppen består av sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker, läkare och enhetschefer. Vi strävar hela tiden efter bra teamarbete och gott samarbete mellan våra specialiteter eftersom vi anser att det är en av nycklarna till god vård för våra patienter. Hos oss värdesätter vi nytänkande och värnar om vår avdelning där vi bryr oss om varandra. Här arbetar vi för hög patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö vilket är våra högsta prioriteringar.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som söker ett omväxlande och stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med dina kollegor i operationsteamet!
I rollen som operationssjuksköterska arbetar du med pre- och perioperativ omvårdnad. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att erbjuda patienten bästa möjliga vård och med värme, trygghet och kompetens strävar du efter att få patienten att känna sig väl omhändertagen både inför och under operationen. Som operationssjuksköterska assisterar du på alla förekommande operationer och deltar i för- och efterarbetet som till exempel uppdukning och omhändertagande av använda instrument. I det dagliga arbetet handhar du också en stor del medicinskteknisk utrustning.
Hos oss planerar du dina arbetspass enligt verksamhetsanpassat önskeschema. Arbetet innebär dagtjänstgöring.
Introduktionen anpassas individuellt utifrån dina tidigare erfarenheter. På avdelningen erbjuder vi fyra studiedagar per år, årlig träning i HLR.Kvalifikationer
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i operationssjukvård och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala krävs. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på en operationsavdelning med blandat uppdrag av elektiv och akut verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper i journalsystemen Orbit och Melior.
Vi söker dig som vill ha ett arbete som präglas av spänning och variation, samtidigt som du har förmåga att hålla ett lugn och prioritera mellan arbetsuppgifter och ta ansvar för att patienten får den bästa vården. Som person är du trygg, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du har en vilja att ta ansvar och gärna kommer med egna initiativ. Du har även en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Du trivs med att arbeta i team och bidrar gärna till en glädjefylld arbetsmiljö, samarbete och god stämning. Att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt hoppas vi är lika självklart för dig som det är för oss. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet
Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att ingå i vårt team på operationsavdelningen i Ängelholm? Vi kan erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stor utvecklingsmöjlighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Mattias Hjertström, Enhetschef Mattias.Hjertstrom@skane.se 043-18 10 24 Jobbnummer
9651306