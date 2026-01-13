Operationssjuksköterska till operation och mottagning på kirurgen
2026-01-13
Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad kirurgisk vård med stark forskningsinriktning.
Inkludering av patienter sker i både nationella och internationella studier och kliniken arbetar aktivt med att utveckla och stärka forskningsverksamheten.
Vill du kombinera kliniskt operationsarbete med en mer koordinerande och utvecklande roll?
Vi söker en operationssjuksköterska som trivs när tempot är högt, samarbetet tvärprofessionellt och arbetsdagen varierad - både på operationsavdelning och i mottagningsmiljö. Här får du använda din kompetens i instrumentering samtidigt som du bidrar till smartare flöden, planering och inköp.
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten får du en bred och spännande vardag där du växlar mellan operativt arbete och planering/utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
arbeta som operationssjuksköterska med instrumentering vid operationer.
bidra i processledning och utveckling av arbetssätt och flöden.
arbeta med operationsplanering och koordinering.
hantera inköp kopplade till operationsavdelningen, med fokus på kvalitet, behov och kostnadseffektivitet.
arbeta även i mottagningsmiljö, med patientkontakt och samordning kring patientens vårdprocess.
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete är en självklarhet. Här arbetar du nära flera professioner både under operationer och på kirurgmottagningen. Alla med ett gemensamt fokus: säker vård, goda flöden och en trygg patientupplevelse. Vi hjälps åt, delar kunskap och uppskattar kollegor som bidrar med driv och lösningsfokus.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, vidareutbildad inom operation och med erfarenhet av processledning operationsplanering och gärna även inköp till operationsavdelning.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att prioritera, hålla struktur och hantera många parallella uppgifter - utan att tappa helhetsperspektivet. Som person är du kommunikativ, flexibel och gillar att ha en aktiv roll i samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Du trivs med patientkontakt och har ett professionellt bemötande, även när det är mycket att göra. Du gillar när arbetsdagen innehåller både praktiskt arbete och koordinering - och du ser möjligheter där andra ser hinder.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
