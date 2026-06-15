Operationssjuksköterska till Operation kvinnokirurgi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-15
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Utmanas du av avancerad sjukvård, skarpa lägen och akuta situationer? Vill du vara med och driva förändrings- och förbättringsarbete tillsammans med dina kollegor? Då kan du vara den vi söker!
Operation kvinnokirurgi (OKK) är en högspecialiserad operationsavdelning där verksamheten bedrivs dygnet runt. Vi ger anestesi och operationsservice åt verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård, men även gentemot allmänkirurgi. Vi bedriver både elektiv och akut kirurgi. I anslutning till avdelningen finns en välfungerande pre- och postoperativ avdelning. På OKK är vi ungefär 60 anställda.
Hos oss får du både fatta snabba beslut i hanteringen av plötsliga, oförutsägbara händelser och arbeta metodiskt med avancerade ingrepp. Du får en djup kunskap, en bred erfarenhet och en chans att vara med och utveckla verksamheten. På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
Vill du arbeta med oss på vår enhet där fokus ligger på patienten, god arbetsmiljö och arbetsglädje? Då ska du skicka in din ansökan redan idag!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en spännande möjlighet för en operationssjuksköterska att ansluta sig till vårt härliga team!
På OKK får du arbeta i en spännande verksamhet med starkt utvecklingsfokus där vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan yrkeskategorier samt närmsta chef.
Vi samarbetar med obstetriken, gynekologin, bäckenbotten, lap- bukvägg och allmänkirurgi. Gynekologi Malmö är ett centrum för endometrios, vilket innebär att vi utför många laparoskopier.
Vi erbjuder dig ett positivt och öppet arbetsklimat med möjlighet att utveckla avdelningen. Kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal sker regelbundet. När du börjar hos oss får du ett individuellt introduktionsprogram anpassat efter din kompetens och tidigare erfarenhet. Vi använder oss av Timecare som schemaläggningssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har vidareutbildning i operationssjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådet nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och flexibel. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett intresse för att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande verksamhet. Du har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. Vidare bidrar du till god stämning i teamet genom din kommunikationsförmåga och ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning sker på ett prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Henriksson, Enhetschef 040-332855 Jobbnummer
9962834