Operationssjuksköterska till Operation, Högsbo närsjukhus
2025-09-16
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.Publiceringsdatum2025-09-16Beskrivning
Nu söker vi fler operationssköterskor till vår operationsavdelning på Högsbo närsjukhus.
Vi bedriver verksamhet i nio operationssalar där vi opererar patienter från flera specialiteter; ortopedi, kirurgi, gynekologi, öron-näsa-hals, ögon, bröstcancer, sköldkörtel samt plastik, de fyra sistnämnda i samarbete med SU. Vår verksamhet består av operationsavdelning och pre- och postoperativ avdelning med inriktning på dagkirurgi, som bedrivs måndag till fredag. Den pre- och postoperativa avdelningen består av 44 platser. Vi möter patienterna i nio separata ankomstrum där vi har en första avstämning.
Vi arbetar i stora, fina lokaler och har kommit långt i vårt arbete med rutiner och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på operationsavdelningen ingår du i ett team med kunniga, engagerade medarbetare inom olika professioner. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete som operationssjuksköterska på vår operationsavdelning, där patienten alltid är i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta med flera olika specialiteter och med såväl barn som vuxna patienter. Du kommer att ha möjlighet att delta i den fortsatta verksamhetsutvecklingen på det nya sjukhuset.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård, gärna med erfarenhet från dagkirurgi. Det är meriterande om du har erfarenhet från våra specialiteter. Vi värdesätter egenskaper såsom god samarbetsförmåga, god initiativ- och organisationsförmåga samt ett gott bemötande av patienter, anhöriga och kollegor. Vi söker dig med teamkänsla, förmåga att arbeta självständigt och vi förväntar oss att du aktivt tar del i att arbeta med ständiga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
