Operationssjuksköterska till Norra Haga - Dagtid
2026-04-15
Är du operationssjuksköterska och vill arbeta i en formbar dagoperationsverksamhet med starkt teamfokus, tydliga mål och ett ständigt förbättringsarbete? Då kan Norra Haga vara rätt plats för dig.
Du erbjuds
att arbeta i en nyrenoverad och växande dagoperationsenhet som startade för drygt två år sedan - en verksamhet där vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt, flöden och rutiner
att ingå i en stabil och sammansvetsad arbetsgrupp med låg personalomsättning
ett arbete med stor variation, där du möter patienter från flera olika teman på Karolinska
en målstyrd och utvecklande miljö med fokus på flödesoptimering, kvalitet och goda resultat
upp till 5000 kronor i friskvårdsbidrag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Perioperativ Medicin Solna omfattar all anestesi-, operations- och pre-/postoperativ vård för vuxna patienter, med undantag för thoraxpatienter. Vår verksamhet inkluderar anestesimottagning, operationssjukvård samt pre- och postoperativ vård före och efter operation.
Norra Haga är en dagoperationsavdelning inom Perioperativ Medicin Solna. Vi startade upp våren 2024 och har nu varit i full drift i drygt två år. Enheten har fem operationssalar och tar emot patienter från flera teman inom Karolinska. Det innebär en bred patientkategori och hög variation i arbetet.
Som operationssjuksköterska hos oss arbetar du i ett teambaserat och flödesorienterat arbetssätt, där samarbete, struktur och tydliga mål står i centrum. Arbetet är tempoväxlande med fokus på effektiva flöden, hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
Vi arbetar målmedvetet med våra verksamhetsmål - där operationsstarter, bytestider, salsutnyttjande och kvalitetsparametrar är centrala. Våra arbetstider följer ett fast schema med fördelen att du kan välja att vara ledig var tredje fredag.
Vi söker dig som
är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt
har lätt för att anpassa dig till nya situationer och patientflöden
arbetar bra med andra, är ödmjuk och ser till helheten - "vi är på samma arbetsplats med ett gemensamt mål"
sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Du är jobbfokuserad och söker utmaningar vilket resulterar i personlig tillfredsställelse
Vidare ser vi gärna att du tycker om att arbeta med flöden och ser utveckling och förbättring som en naturlig del av vardagen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Meriterande:
Erfarenhet inom flera specialiteter som operationssjuksköterska
Flerårig erfarenhet som operationssjuksköterska
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
N235 ME Perioperativ medicin Solna Jobbnummer
9854864