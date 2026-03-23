Operationssjuksköterska Till Nattjänst På Anopiva
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en miljö där varje natt räknas och där din kompetens kan vara avgörande i akuta och livsavgörande situationer? Då ska du söka dig till operationsverksamheten på anestesi, operation och intensivvård (ANOPIVA) vid ett av landets bästa sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.
På vår operationsavdelning erbjuds anestesi- och operationsservice till olika kirurgiska inriktningar. Här bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård och akut omhändertagande av traumapatienter. ANOPIVA är Region Östergötlands största klinik och bedriver operationssjukvård inom alla opererande specialiteter exklusive thorax/kärl kirurgi. Våra enheter bedriver både elektiv- och akutkirurgi med arbetet förlagt dygnet runt.
Under nätterna möter du patienter i akuta och ofta livsavgörande situationer. Här kombineras högteknologisk kirurgi med snabbt beslutsfattande, strukturerat teamarbete och stor medicinsk bredd.
Som operationssjuksköterska på nattjänst får du ta hand om de patienter som behöver opereras nattetid inom alla sektioner. De akuta ingreppen på nätterna innebär traumaortopedi, buk-, urologisk och gynekologisk kirurgi. Avancerad akutkirurgi inom centrala nervsystemet och luftvägarna samt akuta ingrepp inom barnoperation.
Gemensamt för alla sektioner är ett starkt teamfokus, hög specialisering och en arbetsmiljö där din kompetens gör verklig skillnad - varje natt.
Vårt erbjudande
Ett omväxlande och stimulerande arbete där du som operationssjuksköterska har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Här finns en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt för patienten och varandra. Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och du får även möjlighet till kompetensutveckling, regelbunden intern och externa utbildningar, exempelvis postgraduateutbildningen för operationssjuksköterskor, samt forskning.
Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på natten arbetar du med akutkirurgi mot samtliga sektioner på operationsavdelningen på ANOPIVA. Beroende på din tidigare erfarenhet får du en individanpassad introduktion.
Se gärna Sandra som berättar om arbetet som Operationssjuksköterska på ANOPIVA
Vi träffar dig gärna och presenterar vår verksamhet. Om du vill vara med en dag och se hur vår verksamhet fungerar, hör gärna av dig!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård och har ett specialintresse för akut kirurgi. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta som operationssjuksköterska.
Du ska ha goda svenska språkkunskaper i tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och mognad.
Arbetet präglas av spänning och variation där din flexibilitet och problemlösningsförmåga kommer till användning. Du är en nyfiken person som vill vara med att bidra till verksamhetens utveckling.
Betydelsefullt är att du trivs med teamarbete och arbetar bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en engagerad person som vill vara med och bidra till en positiv och god arbetsmiljö.
Stämmer den här beskrivningen in på dig? Sök till oss!
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/516".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Anopiva
Linda Kindgren, vårdenhetschef Linda.Kindgren@regionostergotland.se 010-1033643
9814592