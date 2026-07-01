Operationssjuksköterska till Kirurgisektion Operationsavdelning Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-01
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Söker du en arbetsplats där din kompetens värdesätts och teamarbete är en viktig del i det dagliga arbetet? Då ska du söka dig till oss på operationsavdelningen i Helsingborg! Vi ser fram emot att välkomna en operationssjuksköterska till en spännande och utvecklande tjänst.
Vår verksamhet värdesätter nytänkande, men framför allt så bryr vi oss om varandra. Hos oss finns en god kamratanda och vi har roligt på jobbet! Ett gott teamarbete genomsyrar hur vi arbetar och det präglas av engagemang, omtanke och respekt både gentemot patienten samt kollegor emellan.
Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. Operationsavdelningen har dygnet runt verksamhet där cirka 70 procent av verksamheten är akut. Vi utför en stor bredd av kirurgiska ingrepp både långa och korta operationer. Operationsavdelningen i Helsingborg är indelad i tre sektioner ortopedi, kirurgi (inklusive kärlkirurgi) och en sektion innehållande öron, gynekologi/obstetrik, urologi samt käk samt tand patienter. Vi är drygt 130 medarbetare fördelade på anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor, anestesiologer och operationstekniker. Till operationsavdelningen hör även steriltekniska avdelningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som söker ett omväxlande och stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med dina kollegor i operationsteamet! Har du erfarenhet av eller intresse för att vara huvudhandledare? Då vill vi särskilt uppmärksamma att en av tjänsterna innefattar ett uppdrag som huvudhandledare på 20 procent. Vi ser positivt på sökande som vill bidra till handledning, utveckling och lärande i verksamheten.
I rollen som operationssjuksköterska arbetar du med pre- och perioperativ omvårdnad. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att erbjuda patienten bästa möjliga vård och med värme, trygghet och kompetens. Därtill strävar du efter att får patienten att känna sig väl omhändertagen både inför och under operationen. Som operationssjuksköterska assisterar du på alla förekommande operationer och deltar i för- och efterarbetet som till exempel uppdukning och omhändertagande av använda instrument. I det dagliga arbetet handhar du också en stor del medicinskteknisk utrustning.
Som operationssjuksköterska hos oss har du en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Under jourtid är arbetsplatsen sektionerad i två sektioner, kirurgi/bland och ortopedi. Det innebär att du arbetar i din sektion men att du även behöver ha beredskap för akuta ingrepp i andra sektioner. Under tjänstgöring nattetid finns två operationssjuksköterskor i tjänst och en sal bemannas, men med beredskap för urakut verksamhet.
Hos oss planerar du dina arbetspass enligt verksamhetsanpassat önskeschema. Arbetet innebär dag-, kvälls-, helg- och nattjänstgöring. Vi har en arbetstidsmodell som baseras på antalet arbetade timmar under obekväm arbetstid och vid tjänstgöring under obekväm arbetstid får du en arbetstidsförkortning.
Introduktionen anpassas individuellt utifrån dina tidigare erfarenheter. På avdelningen erbjuder vi fyra studiedagar per år, årlig träning i HLR och tillfällen för traumaträning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i operationssjukvård och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala krävs. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på en operationsavdelning med blandat uppdrag av elektiv och akut verksamhet. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper i journalsystemen Orbit och Melior.
Vi söker dig som vill ha ett arbete som präglas av spänning och variation, samtidigt som du har förmåga att hålla ett lugn och prioritera mellan arbetsuppgifter samt ta ansvar för att patienten får den bästa vården. Som person är du trygg, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du har en vilja att ta ansvar och gärna kommer med egna initiativ. Du har även en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Du trivs med att arbeta i team och bidrar gärna till en glädjefylld arbetsmiljö, samarbete och god stämning. Att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt hoppas vi är lika självklart för dig som det är för oss. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att ingå i vårt team på operationsavdelningen i Helsingborg? Vi kan erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stor utvecklingsmöjlighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Vårdförbundet
Cecilia Hall Kadanik 0424062132 Jobbnummer
9986311