Operationssjuksköterska till Hjärtmottagning arytmi och pacemakeroperation
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-10-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Hjärtmottagning Arytmi och Pacemakeroperation är en högspecialiserad interventionsenhet med tre labb för invasiva elektrofysiologiska undersökningar och behandlingar av hjärtarytmier. Med cirka 1000 ablationer per år är vi ett av Sveriges största center för invasiv elektrokardiologi.
På Pacemakerenheten möter vi patienter på mottagning, har uppföljning och distansavläsning av pacemaker- och ICD-behandling samt pre- och postoperativt omvårdnadsarbete. Pacemakerverksamheten är en av Europas största avseende implantationer av pacemakers och defibrillatorer med över 1200 operationer årligen. Sen januari 2024 är vi ett av fyra Nationellt Högspecialiserade Cneter för extraktionskirurgi i Sverige.
Välkommen att följa vår vardag på vårt instagram @hjartmott.arytmilab.pacemakerPubliceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vill du få ökad kunskap och kompetens inom pacemakervården? Är du initiativrik, nytänkande och har god samarbetsförmåga och sugen på att jobba dagtid, då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vi välkomnar nu en ny kollega till vårt opererande team och erbjuder en möjlighet att arbeta som operationssjuksköterska på en mindre enhet. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter så som uppdukning och assistering/instrumentering vid inläggning av olika anordningar på vår egen operationssal eller på en hybridsal på COP. Det kan komma att kombineras med att jobba som omvårdnadssjuksköterska, där du står närmst patienten under operation och skapar en trygg sfär för denne. Våra patienter är vakna och operationen sker under lokalanestesi. Under operation används röntgen vilket innebär att vi jobbar i blyförkläde. Arbetet sker i team med fokus på personcentrerad vård, där vi opererar både elektiva och akuta patienter. Vi utför även mer komplicerade ingrepp som till exempel extraktioner av elektroder vid infektion. Vi har löpande internutbildningar och gör justeringar i vårt arbetssätt för att höja kompetensnivån och effektivisera vårdarbetet.
Enheten arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att ge våra patienter högsta vårdkvalitet. Viktigt för oss är att atmosfären präglas av en humanistisk människosyn där interaktionen i mötet med människan är av central betydelse. Vi arbetar utifrån Skånes universitetssjukhus (Sus) värdegrunder.
Hos oss finns goda möjligheter till utveckling, då vår verksamhet ständigt går framåt i takt med att ny forskning och teknik inom arytmibehandling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistutbildning i operationssjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
För denna roll ser vi det som meriterande om du har några års erfarenhet av arbete inom hjärtsjukvården. Det är en fördel om du har kunskap i EKG och arytmibehandling. Att du har erfarenhet från arbete i operationsmiljö och har kännedom i Melior är önskvärt.
Arbetet utgår från värdet för patienten och vi söker en positiv och ansvarstagande person med förmåga till självständigt arbete som delar våra värderingar. Att ha en handlingsberedskap för akuta situationer är av stor vikt. Du är trygg i din sjuksköterskeroll och har god förmåga att samarbeta och kan se möjligheter i problem och finna kreativa lösningar på dessa. Vi uppskattar ditt engagemang och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Ann-Catrin Svensson, Enhetschef Ann-Catrin.Svensson@skane.se 046-17 27 97 Jobbnummer
9564041