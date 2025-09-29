Operationssjuksköterska till gyn- och obstetrik på Södersjukhuset
Modul 5/Gynoperation är en operationsavdelning som ligger under PVI (Perioperativvård och intensivvård).
På vår operationsavdelning har vi fem operationssalar där vi bedriver både akut och elektiv gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Arbetsuppgifterna är omväxlande då vi utför varierande operationer som kejsarsnitt, högspecialiserad vård inom robotkirurgi, hysteroskopier, vaginala ingrepp samt laparoskopier men även akuta operationer. Vi kommer att kunna erbjuda dig ett stimulerande arbete där tempot tidvis är högt och flödesarbetet centralt. Stämningen är god på avdelningen, där kollegor är hjälpsamma mot varandra och man känner sig snabbt som en del av teamet!
Tjänsterna innebär arbete dag/kväll/helg med tjänstgöring var fjärde helg.
Vi arbetar aktivt för hälsosamma scheman och tillämpar individuell schemaplanering.
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om utmaningar och är engagerad i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och har ett positivt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Du är ansvarstagande och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för denna tjänst.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, tjänstgöring dag/kväll/helg. Möjlighet att rotera till andra operationsmoduler finns om intresse finns.
För mer information om tjänsten:
Kontakta Anna Carlsson, Vårdenhetschef, tfn 072-5993615Facklig kontakt
Vårdförbundet Centra Söder, 070-484 33 10
Övrig information:
Innan anställning tas registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret enligt Södersjukhuset rutin.
Varmt välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
