Operationssjuksköterska till Enhet rekonstruktiv kirurgi i Malmö
2025-11-11
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en ny kollega till oss på Operation rekonstruktiv kirurgi (ORK). Vill du vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Ta då chansen och bli en del av vårt härliga team!
Vi är en högspecialiserad och välfungerande dagkirurgisk operationsenhet. Våra öppettider är måndag till torsdag 07:00-17:30 och fredag 07.00-14.00. ORK ger service till kirurgiska specialiteter inom plastikkirurgi, öron-, näsa- och hals (ÖNH), urologi, barnkirurgi, bröstcancerkirurgi, handkirurgi och barntandvård samt service till barn och ungdomar från barnkliniken och hudmottagningen. I verksamhetens uppdrag ingår också service mot diagnostiskt center (MR) och psykiatrin (ECT). ORK tillhör verksamhetsområde (VO) intensiv och perioperativ vård inom Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.
Viktigt hos oss är en god arbetsmiljö som vi skapar tillsammans och vi strävar efter att kunna ge förutsättningar för individuell kompetensutveckling. Vi har implementerat Kompetens- och tjänstemodellen (KTM), en kompetensmodell som innebär möjligheter till kontinuerligt lärande samt god och säker vård, som är en del av arbetet med Magnetmodellen. Vårt fokus ligger på ett välfungerande patientflöde med patientens trygghet och säkerhet i centrum.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Operationssjuksköterskor är primärt indelade i två inriktningar: ÖNH/urologi (endoskopi/stenkirurgi) samt plastikkirurgi/ bröstcancerkirurgi. Som operationssjuksköterska hos oss får du en bred kompetens, samtidigt som du har möjlighet att fördjupa dig i en av dessa inriktningar.
Som operationssjuksköterska förväntas du ha fördjupad omvårdnadskunskap, som innebär en förmåga att självständigt arbeta och leda utveckling inom operationssjukvård. Du skall även besitta samtliga sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling säker vård och informatik. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Vi erbjuder dig en stimulerande och inspirerande arbetsplats, med trivsamma kollegor och möjlighet till kompetensutveckling.
Som nyanställd hos oss får du tillgång till ett individuellt anpassat introduktionsprogram som vi arbetar fram utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår från att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kolleger för att bli säker i din arbetsroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har en specialistutbildning inom operationssjukvård. Du har kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare erfarenhet av operationsverksamhet är meriterande.
Vi önskar att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, förtroende och samarbete mellan arbetskamrater och chefer. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. Vidare är du bekväm med att arbeta självständigt, är bra på att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Med anledning av att vi jobbar med barn görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret vid anställning.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
