Operationssjuksköterska till Enhet Operation Ortopedi i Malmö
2025-11-04
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar två ny kollega till oss på Operation Ortopedi (OO) och du har chansen att bli en del av vårt härliga team!
Verksamhetsområde (VO) intensiv och perioperativ vård (IPV) vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö erbjuder anestesisjukvård, operationssjukvård, postoperativ vård och intensivvård. Här vårdas patienter före, under och efter sin operation.
OO är en högspecialiserad operationsavdelning där verksamheten bedrivs alla veckans dagar mellan klockan 07.00 och 21.30. Vid OO bedriver vi både elektiv och akut kirurgi. Verksamheten är indelad i team; axel och arm, nacke/rygg samt nedre extremiteter. Som medarbetare här arbetar du inom alla team, men med möjlighet att rikta in dig och vara med och bedriva utvecklingsarbeten inom ett team. OO har cirka 35 procent planerad och 65 procent akut verksamhet. Flertalet förekommande typer av ortopediska ingrepp utförs alltifrån rutinoperationer till avancerad rygg- och traumakirurgi.
Vi ser fram emot att under hösten 2025 flytta till nya fina lokaler. Detta ger samtliga medarbetare på OO möjligheten att vara med och påverka samt utveckla verksamheten. Du kommer till en arbetsplats där vi har ett härligt team, en god arbetsmiljö och spännande utmaningar. Här får du möjlighet att arbeta i ett brett spektrum inom ortopedi med allt från frakturkirurgi till elektiv kirurgi av såväl barn som vuxna. Vi erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter där ingen dag inte är den andra lik.
• Jag kan inte tänka mig något annat ställe att arbeta på! Det är utvecklande, utmanande och roligt! Oavsett hur erfaren man är lär man sig ständigt nya saker. Jag trivs väldigt bra med mina kollegor. De är väldigt stöttande och vi lär oss mycket av varandra. Vi har också ett bra samarbete mellan olika yrkeskategorier. När jag började arbeta med ortopedi, som operationssjuksköterska, tyckte jag det var skrämmande, det var så mycket både när det gällde instrument, medicinskteknisk utrustning samt många olika typer av positioneringar och sterildraperingar. Nu tycker jag det är så roligt! Det är fortfarande utmanande men jag uppskattar att jag får lära mig nya saker varje dag och jag känner att jag får förutsättningar att bli en kompetent och skicklig operationssjuksköterska, berättar Anna som är operationssjuksköterska.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Vi har fokus på kontinuerligt och livslångt lärande samt god och säker vård, som är en del av arbetet i magnetmodellen. Vårt fokus ligger på ett välfungerande patientflöde med patientens trygghet och säkerhet i centrum.
Som operationssjuksköterska hos oss ges du möjlighet att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande verksamhet. I rollen arbetar du i ett team med andra yrkesgrupper för att erbjuda patienten den bästa möjliga vården. Vidare är det viktig för oss att ge vår personal en adekvat utbildning och därför erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat efter dina tidigare erfarenheter och behov. Vår målsättning är att skapa en god arbetsmiljö i samverkan med medarbetare och vi strävar efter att kunna ge förutsättningar för en individuell kompetensutveckling. Stora möjligheter ges till att vara med och vidareutveckla avdelningens arbete med möjlighet till fördjupning inom våra specialiteter.
Du har möjlighet att arbeta i ett verksamhetsanpassat önskeschema med kvoterad tid, där arbetstiden är förlagd dag och kväll men inte natt. I arbetet ingår helgtjänstgöring, men först när du har gått klart din introduktion och har kommit in i arbetet.
Vill du arbeta med oss på vår enhet där fokus ligger på patienten, god arbetsmiljö och arbetsglädje? Då ska du inte tveka att söka till oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som är vidareutbildad operationssjuksköterska. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi tidigare erfarenhet av arbete inom operation som meriterande.
För att trivas i rollen är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidrar till ett fungerande samarbete även när tempot är högt. Arbetet kräver att du tar eget ansvar och visar engagemang. Du har därtill god självkännedom och är prestigelös samt flexibel. Vidare är du lyhörd gentemot såväl patienter som kollegor i din omgivning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret görs vid eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
