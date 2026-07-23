Operationssjuksköterska till Dagkirurgiskt centrum Falköping
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Falköping Visa alla sjuksköterskejobb i Falköping
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Verksamhetsområde Anestesi/Operation och IVA/Postop inom SkaS har sjukhusenheter i Lidköping, Skövde och Falköping. Vi arbetar inom vårt verksamhetsområde som en helhet, vilket innebär att man som medarbetare ibland bemannar på annan ort inom SkaS för att säkerställa att patienterna får den vård och behandling som vi förväntas ge. Under sommaren samt jul och nyår koncentreras verksamheten till Skövde, vilket också kan komma att ske även vid andra tillfällen under året. Dagkirurgiskt centrum SkaS Falköping består av Pre/postoperativ avdelning och operationsavdelning.
Dagkirurgiskt centrum vid Sjukhuset i Falköping består av en dagkirurgienhet och operationsavdelning med fyra operationssalar. Planerade operationer genomförs dagtid måndag-fredag. Huvudsakligen utförs operationer inom specialiteterna: allmän kirurgi och ortopedi. I viss utsträckning förekommer även operationer inom ÖNH, urologi och tand. På enheten arbetar läkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och steriltekniker.Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska arbetar du i team med andra yrkeskategorier så som läkare, operationssjuksköterska/operationsundersköterska och anestesisjuksköterska. Vi eftersträvar hela tiden att ha ett effektivt patientflöde med fokus på kvalitet, patientens trygghet och delaktighet.Kvalifikationer
För att söka tjänsten ska du vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Tidigare erfarenhet inom operationssjukvård är meriterande. Du som söker har lätt för att samarbeta, är flexibel och har samtidigt förmågan att kunna arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 3, Dagkirurgiskt centrum Falköping Kontakt
Gerd Rydberg, enhetschef 0700824541 Jobbnummer
10010342