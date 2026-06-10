Operationssjuksköterska till dagkirurgiska enheten
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2026-06-10
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Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Den ortopediska dagkirurgin befinner sig i en expansiv fas, där antalet operationssalar ska öka.
Vi som arbetar på ortopedens dagkirurgi är operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och ortopeder, anestesiologer. Vi utför dagkirurgiska operationer inom hand-, fraktur-, skuldra/knä och fotkirurgi. För att genomföra dagens operationsprogram eftersträvar vi goda flöden av operationer. Våra patienter är väl förberedda för denna typ av vård och patienterna åker hem några timmar efter operationen. Vi är en liten enhet som arbetar nära varandra med patienten i fokus.
Ditt uppdrag
Som specialistsjuksköterska hos oss på den dagkirurgiska enheten blir du en del av ett skickligt team där vi stöttar och hjälper varandra i operationssalsarbetet.
Inskolning anpassas utifrån tidigare erfarenheter. Tillsammans med den biträdande avdelningschefen och utbildningsansvarig sjuksköterska lägger du upp din kompetensutvecklingsplan. Kompetensutveckling sker genom fortbildning, förbättringsarbeten, arbetsgrupper och projekt. För att fortsätta att utvecklas och inspireras i din profession har du möjlighet att delta i kurser och konferenser.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård.
Meriterande:
Minst två års erfarenhet som operationssjuksköterska.
Magisterexamen inom operationssjukvård.
Handledarutbildning på högskolenivå
Din kompetens
Vi vill att du alltid sätter patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Dina tankar och idéer är viktiga pusselbitar för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Därför ser vi att du är en person som gillar att bidra med din kunskap, idéer och entusiasm. Att du motiveras av förändrings- och förbättringsarbete ser vi som en självklarhet. Vi ser också att du är flexibel, strukturerad och har god förmåga att prioritera i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid, med tillträde enligt överenskommelse.
Åker du kollektivtrafik finns möjlighet till nettoavdrag för årsbiljett på UL. Vi har en egen friskvårdsanläggning, Friskhuset, där samtliga medarbetare inom Region Uppsala är välkomna att träna i gymmet, delta i gruppträningspass, boka massage och personlig tränare. Där erbjuds också ett stort utbud av kurser och föreläsningar, fysioterapi, ergonomi och förflyttningsutbildning.
För dig som börjar jobba hos oss och kommer från annan ort finns möjlighet att ansöka om tillfällig personalbostad. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef, Eva Ahlgren, 018-611 97 89
Avdelningschef, Per-Anders Bark, 018-617 21 98
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS754/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9957813