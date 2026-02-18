Operationssjuksköterska till dagkirurgi- Capio Ortho Center Göteborg
2026-02-18
Vi söker operationssjuksköterska till vår högspecialiserade ortopedklinik, Capio Ortho Center Göteborg vid Sahlgrenska sjukhuset i centrala Göteborg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid med ledighet varannan fredag, inriktad mot ortopedi, dagkirurgi och teamarbete i modern klinisk miljö
Om oss Capio Ortho Center Göteborg är en av stadens största ortopedmottagningar och ingår i affärsområdet Capio Ortopedi, ett nätverk med 13 ortopedkliniker i Sverige. Vår elektiva verksamhet omfattar operationsavdelning, vårdavdelning och mottagning, med tre moderna operationssalar och en sterilenhet. Varje år utför vi cirka 2 500 ortopediska operationer och arbetar teambaserat i en dynamisk och utvecklingsinriktad miljö där patientens behov och medicinsk kvalitet står i centrum. Patienterna kommer via vårdgaranti eller försäkringsbolag och vi prioriterar kontinuitet, medicinsk kvalitet och korta ledtider. Vårt erfarna team värdesätter erfarenhetsutbyte och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Kliniken är belägen vid Sahlgrenska sjukhuset, centralt i Göteborg.
Om rollen I denna tjänst arbetar du med preoperativa och perioperativa arbetsuppgifter inom operationssjukvård, dagkirurgi och ortopediska protesoperationer. Du ingår i ett team som gemensamt ansvarar för effektiva och trygga patientflöden och är delaktig i kvalitetssäkring och utveckling av rutiner. Vi samarbetar tätt och strävar efter att kontinuerligt utvecklas och lära av varandra. Du får en individuellt anpassad introduktion med mentor och schema för att snabbt komma in i arbetet.
Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Du har minst några års erfarenhet av operationsarbete och det är meriterande om du har erfarenhet av artroskopisk kirurgi, dagkirurgi och protesoperationer. Som person är du ansvarsfull, flexibel, lösningsfokuserad och har ett stort engagemang för att skapa värde för patienterna. Du har god samarbetsförmåga, driv, struktur och personlig mognad. Vi värdesätter din förmåga att vara modig, ta eget ansvar och bidra till teamet, liksom att vara lugn och trygg även vid stressiga situationer.
Vi erbjuder
Individuellt anpassad introduktion
Inkluderande arbetsplats med kompetenta kollegor
Frukost på fredagar och frukt dagligen
Kollektivavtal och privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Intern och extern kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och möjlighet till inflytande
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Dagtjänst med ledighet varannan fredag
Plats och anställningsform Capio Ortho Center Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Tillsvidareanställning, dagtid, ledig varannan fredag
Din Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi svarar gärna på dina frågor och/eller funderingar om tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-18Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32 annsofie.axelsson@capio.se
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-12-22 Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Capio Sverige AB
https://jobba.capio.se
Arvid Wallgrens backe 4
)
413 46 GÖTEBORG
