Operationssjuksköterska till Dagkirurgi Falun (heltid, tillsvidare)
2025-09-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Dagkirurgen på Falu lasarett inhyser totalt fem operationssalar där vi dagligen utför ortopediska, kirurgiska och gynekologiska ingrepp. Vi har för en dagkirurgisk enhet en stor variation av ingrepp och vi utför allt från mindre typer av ingrepp till betydligt större dagkirurgiska ingrepp. Utvecklingen inom dagkirurgin går snabbt och fler och fler stora operationer som endast tidigare kunde utföras inom slutenvården är nu möjliga att utföra dagkirurgiskt. Den snabba utvecklingen av dagkirurgin kommer att fortsätta de kommande åren och in i framtiden vilket gör dagkirurgi till en spännande verksamhet att arbeta i. Under 2024 utförde vi cirka 3000 operationer på vår avdelning.
2025 arbetar regionens opererande verksamheter och operationsavdelningar gemensamt med det politiskt prioriterade uppdraget "Operera mera i Dalarna" (OMiD). OMiD fokuserar på en ökad tillgänglighet till operationssjukvård för dalarnas invånare. Projektets arbete präglas av en positiv anda där samtliga verksamheter i vårdkedjan utökat sitt samarbete för att göra det bästa för dem vi är till för, patienterna.
Vår avdelning har utöver själva operationsavdelningen en pre-operativ del där patienterna förbereds inför sin operation samt en post-operativ del där patienterna vårdas efter sin operation innan de kan åka hem.
Den dagkirurgiska operationsavdelningen är en vital del av hälso- och sjukvården och den dagkirurgiska verksamheten utvecklas hela tiden i snabb takt med nya rutiner, ingrepp och metoder vilket gör den intressant, givande och lärorik.
Om du tycker att det låter intressant att komma och arbeta med oss är du varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen till Dagkirurgi Falun! Vi söker nu efter en operationssjuksköterska som kan arbeta heltid och som är redo för förändring, nya utmaningar och nya möjligheter!
Som operationssjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med, för en operationssjuksköterska, sedvanliga arbetsuppgifter i ett team på operationssal tillsammans med operationsundersköterskor, anestesisjuksköterskor, anestesiläkare samt opererande läkare från regionens opererande verksamheter.
På dagkirurgen i Falun strävar vi efter ett effektivt teamarbete runt patienten där samtliga yrkeskategorier är viktiga för att patienten ska erhålla en säker och professionell omvårdnad. Vi hjälps åt och samarbetar över gränserna.
Du kommer till en välfungerande verksamhet som utgörs av kompetenta läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer. Vi utför dagkirurgiska operationer i narkos och/eller lokalbedövning. Vår arbetsplats präglas av god kommunikation, hög kompetens och en bra stämning i personalgruppen.
Sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete som operationssjuksköterska på en operationsavdelning inom slutenvård och/eller öppenvård (dagkirurgi)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värnar om en bibehållen trivsel och god arbetsmiljö på avdelningen där vi alla hjälps åt, är vänliga och tar hand om varandra.
Månadslön
