Operationssjuksköterska till dagkirurgi Capio Ortopediska Huset

Vi söker operationssjuksköterska till Capio Ortopediska Huset vid Globen i Stockholm. Du arbetar med operationer inom både slutenvård och dagverksamhet på en högspecialiserad ortopedklinik med stark teamkänsla. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inriktning mot ortopedi.

Om ossCapio Ortopediska Huset är en del av Capio Ortopedi, ett nätverk med 13 ortopedkliniker i Sverige. Kliniken ligger vid Globen nära Gullmarsplan, en viktig knutpunkt i Stockholm. Vi är en högspecialiserad ortopedklinik, en av Stockholms största elektiva enheter utanför sjukhusen och har vårdavtal med Region Stockholm och flera försäkringsbolag. Hos oss bedrivs mottagningsverksamhet, operationer inom dagkirurgi och slutenvård samt avancerad fotkirurgi, höft- och knäproteskirurgi, artroskopisk kirurgi (knä/axel). Kliniken förfogar över fyra operationssalar med tillhörande uppvaksenhet med verksamhet måndag- torsdag. Vi har också en sterilenhet som i det dagliga bemannas med steriltekniker och undersköterskor samt en vårdavdelning med 19 vårdplatser.Patienter kommer via remiss eller försäkringsbolag. Vi prioriterar kontinuitet, medicinsk kvalitet, hög patientsäkerhet och korta ledtider. Teamet arbetar med utbyte och stöd i en utvecklingsinriktad miljö med centralt läge i Stockholm. Vi är ett dynamiskt och framåtblickande team som arbetar i en vårdmiljö där stark teamkänsla och patientens behov står i centrum. Vi strävar alltid efter att erbjuda vård av högsta medicinska kvalitet. Hos oss får du chansen att vara delaktig i att skapa nytänkande och effektiva lösningar för operationssjukvården.

Din rollDu arbetar som operationssjuksköterska med sedvanliga arbetsuppgifter inom operationssjukvård, med rotation mellan dagkirurgi och slutenvårdskirurgi. Erfarenhet eller intresse för ortopedi är meriterande, hos oss får du möjlighet att utvecklas inom området. Du trivs med att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, och bidrar till effektiva patientflöden. Arbetet är dagtid måndag-torsdag.

Individuellt anpassad introduktion

Inkluderande arbetsplats med kompetenta kollegor

Friskvårdsbidrag

God arbetsmiljö

Kollektivavtal

Intern och extern kompetensutveckling

Korta beslutsvägar, möjlighet till inflytande

Dagtjänst med stark teamkänsla och utvecklingsfokus

Dina kvalifikationerDu är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård, har några års erfarenhet och är trygg i din yrkesroll. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga, tar initiativ och ansvar för både egna uppgifter och helheten. Du är flexibel och prestigelös då arbetet bygger på teamarbete, och har ett kvalitetstänk med fokus på hög patientsäkerhet.

AnsökanIntervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat. Vi svarar gärna på frågor om tjänsten!


2025-12-22

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontaktaAnnsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32, annsofie.axelsson@capio.seKontaktperson Vårdförbundet: Sophie Bagger Jörgensen, tel. 070 2 135 363
Plats och anställningsformCapio Ortopediska Huset, Globen StockholmTillsvidareanställning, dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6941732-1764011".

Detta är ett heltidsjobb.

Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Arenavägen 21 (visa karta)
121 77  JOHANNESHOV

Capio

Annsofie Axelsson
annsofie.axelsson@capio.se
+46768514932

9661294

