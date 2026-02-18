Operationssjuksköterska till dagkirurgi Capio Ortopediska Huset
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker operationssjuksköterska till Capio Ortopediska Huset vid Globen i Stockholm. Du arbetar med operationer inom både slutenvård och dagverksamhet på en högspecialiserad ortopedklinik med stark teamkänsla. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inriktning mot ortopedi.
Om oss Capio Ortopediska Huset är en del av Capio Ortopedi, ett nätverk med 13 ortopedkliniker i Sverige. Kliniken ligger vid Globen nära Gullmarsplan, en viktig knutpunkt i Stockholm. Vi är en högspecialiserad ortopedklinik, en av Stockholms största elektiva enheter utanför sjukhusen och har vårdavtal med Region Stockholm och flera försäkringsbolag. Hos oss bedrivs mottagningsverksamhet, operationer inom dagkirurgi och slutenvård samt avancerad fotkirurgi, höft- och knäproteskirurgi, artroskopisk kirurgi (knä/axel). Kliniken förfogar över fyra operationssalar med tillhörande uppvaksenhet med verksamhet måndag- torsdag. Vi har också en sterilenhet som i det dagliga bemannas med steriltekniker och undersköterskor samt en vårdavdelning med 19 vårdplatser. Patienter kommer via remiss eller försäkringsbolag. Vi prioriterar kontinuitet, medicinsk kvalitet, hög patientsäkerhet och korta ledtider. Teamet arbetar med utbyte och stöd i en utvecklingsinriktad miljö med centralt läge i Stockholm. Vi är ett dynamiskt och framåtblickande team som arbetar i en vårdmiljö där stark teamkänsla och patientens behov står i centrum. Vi strävar alltid efter att erbjuda vård av högsta medicinska kvalitet. Hos oss får du chansen att vara delaktig i att skapa nytänkande och effektiva lösningar för operationssjukvården.
Din roll Du arbetar som operationssjuksköterska med sedvanliga arbetsuppgifter inom operationssjukvård, med rotation mellan dagkirurgi och slutenvårdskirurgi. Erfarenhet eller intresse för ortopedi är meriterande, hos oss får du möjlighet att utvecklas inom området. Du trivs med att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, och bidrar till effektiva patientflöden. Arbetet är dagtid måndag-torsdag.
Vi erbjuder
Individuellt anpassad introduktion
Inkluderande arbetsplats med kompetenta kollegor
Friskvårdsbidrag
God arbetsmiljö
Kollektivavtal
Intern och extern kompetensutveckling
Korta beslutsvägar, möjlighet till inflytande
Dagtjänst med stark teamkänsla och utvecklingsfokus
Dina kvalifikationer Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård, har några års erfarenhet och är trygg i din yrkesroll. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga, tar initiativ och ansvar för både egna uppgifter och helheten. Du är flexibel och prestigelös då arbetet bygger på teamarbete, och har ett kvalitetstänk med fokus på hög patientsäkerhet.
Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat. Vi svarar gärna på frågor om tjänsten! Publiceringsdatum2026-02-18Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32, annsofie.axelsson@capio.se
Kontaktperson Vårdförbundet: Sophie Bagger Jörgensen, tel. 070 2 135 363
Plats och anställningsform Capio Ortopediska Huset, Globen Stockholm Tillsvidareanställning, dagtid
Sista dag att ansöka är 260310
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6941732-1848385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Arenavägen 21 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9749733