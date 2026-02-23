Operationssjuksköterska till Capio Ortho Center Göteborg

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-02-23


Vill du arbeta som operationssjuksköterska och vara med och forma vår nya riktning? Hos oss på Capio Ortho Center Göteborg står utbildning, teamkänsla och arbetsglädje i centrum. Med nytt ledarskap, fler kollegor och ännu starkare gemenskap satsar vi mot framtiden. Du får en individanpassad introduktion med mentor, ett schema som ger balans i arbetslivet och möjlighet att växa med oss.

Om oss Capio Ortho Center Göteborg är en av Göteborgs största ortopedmottagningar och en del av Capio Ortopedi med 13 kliniker i Sverige. Vi driver ortopedisk operationssjukvård i tre moderna salar, hanterar dagkirurgi och protesoperationer samt utför omkring 2 500 ingrepp per år. Vår verksamhet präglas av arbetskamratskap, utvecklingsfokus och gemensamma värderingar: arbetsmiljö, trivsel och ständig förbättring.

Hållbar arbetsmiljö och utvecklingsfokus
Sedan starten för vårt nya ledarskap jobbar vi systematiskt med:

Generös grundbemanning för att skapa balans och ge möjlighet till semester, utbildning och återhämtning även vid frånvaro

Driftsjuksköterska på plats i korridoren dagligen som stöd för både drift och kollegor.

Extra avsatt tid för utbildning och APT

Snabba beslutsvägar och öppet klimat där idéer lyfts vidare och tas på allvar

Förbättrade resurser: vi bygger just nu ny sterilcentral och mer förrådsyta

Stark laganda, korta beslutsvägar och glädje i vardagen är våra ledord


Om rollen Du blir en viktig del av teamet och jobbar med pre- och perioperativ operationssjukvård inom ortopedi, dagkirurgi och proteskirurgi. Hos oss får du möjlighet att ta eget ansvar, växa med jobbet, medverka i utveckling av rutiner och bidra till både kvalitet och trivsel i arbetsmiljön.
Vem söker vi? Vi söker dig som är legitimerad operationssjuksköterska och gärna har erfarenhet av ortopedi, dagkirurgi och/eller proteskirurgi. Du tycker om att samarbeta, vill vara med och forma utvecklingen, värdesätter tydliga arbetsvillkor och arbetsmiljö och vill kombinera yrkesstolthet med glädje och flexibilitet i vardagen

Vi erbjuder

Friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring

Frukost på fredagar, frukt varje dag

Dagtjänst med ledighet varannan fredag

Hållbar arbetsmiljö och generös grundbemanning

Stöd från mentor och individanpassad introduktion

Tid för utbildning

Kollegialt stöd, öppet klimat och korta beslutsvägar

Moderna lokaler och förbättrade resurser för framtidens ortopedi

Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Annsofie Axelsson, Rekryteringspartner, 076-851 49 32, annsofie.axelsson@capio.se
Plats och anställningsform Capio Ortho Center, Göteborg Tillsvidareanställning, dagtid med ledigt varannan fredag
