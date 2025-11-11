Operationssjuksköterska till Angereds närsjukhus
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
På Angereds närsjukhus utgår vi från patientens behov och verksamheten bedrivs i en mångkulturell storstadsmiljö.
Hälsofrämjande arbete är en av hörnstenarna. Här hittar du verksamhet bland annat inom medicinska och opererande specialiteter samt barn- och ungdom.
Vi söker dig som är operationssjuksköterska och vill arbeta med dagkirurgi där du möter både barn och vuxna.
Vi erbjuder dig ett gott gäng med massa kunskap och stor erfarenhet och som ofta ställer sig frågan - "vad kan vi göra bättre?"Dina arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på dagkirurgin befinner du dig i händelsernas centrum och har en perioperativ nyckelroll i samband med operationer.
Du arbetar självständigt, samtidigt som du är en del av ett operationsteam som tillsammans arbetar för att möta patientens behov.
Du utför alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom operationssjuksköterskeyrket.Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med svensk yrkeslegitimation och specialistutbildning inom operationssjukvård är ett krav.
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Ytterligare språkkunskaper ser vi som en fördel.Erfarenheter
Vana av dagkirurgiskt flöde och yrkeserfarenhet inom en eller flera specialiteter som gynekologi, ortopedi, kirurgi eller urologi är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har ett omvårdnadsfokus, är noggrann och sätter patientsäkerheten högt. Du är prestigelös, har lätt för att bygga relationer och trivs med att arbeta i team.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
