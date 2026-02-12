Operationssjuksköterska till Akademikliniken i Stockholm
2026-02-12
Vill du arbeta med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi på en klinik där arbetsglädje, hög kompetens och tryggt patientomhändertagande står i centrum?
På Akademikliniken i Stockholm blir du en del av ett drivet och positivt team som brinner för att leverera vård i världsklass - och som ser fram emot att välkomna dig som kollega!Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Vår plastikkirurgiska klinik ligger på Storängsbotten, Gärdet, och består av tre avdelningar: Mottagning, Operation och Vårdavdelning. Här finns även vårt administrativa huvudkontor, vilket gör kliniken till Akademiklinikens hjärta.
Om rollen
Som operationssjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett erfaret och sammansvetsat team med kirurger, operationssjuksköterskor och anestesipersonal.
Du arbetar självständigt med plastikkirurgiska ingrepp både estetiska och medicinska, under lokal eller generell anestesi och bidrar till att skapa en trygg och positiv upplevelse för varje patient.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad operationssjuksköterska med några års erfarenhet, och som känner dig trygg i din yrkesroll.
Du är positiv, nyfiken och engagerad, gillar att ta ansvar och tycker om att bidra till utveckling.
Hos oss arbetar du nära både kollegor och patienter, så hög social kompetens och empati är egenskaper vi värdesätter högt.
Vad vi erbjuder
Timanställning vid behov och Fast anställning (provtjänstgöring 6 månader)
Arbetstid: måndag-torsdag, dagtid med enstaka beredskapspass
En arbetsplats där teamkänsla, kompetens och kvalitet går hand i handKontaktuppgifter för detta jobb
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka CV och personligt brev till jenny.boivie@ak.se
.
Märk ansökan med "Sjuksköterska operation Stockholm". Urval sker löpande så vänta inte för länge!
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Boivie på samma e-postadress.
Välkommen till Akademikliniken - där våra kunder blir världens nöjdaste. Med sig själva.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att Akademikliniken hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
