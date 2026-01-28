Operationssjuksköterska sommaruppdrag (bemanning) Hallands sjukhus
2026-01-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Operationssjuksköterska - sommaruppdrag (bemanning) till Hallands sjukhus
Hallands sjukhus söker nu en operationssjuksköterska till ett tidsbegränsat sommaruppdrag inom bemanning. Uppdraget sträcker sig från den 15 juni (vecka 25) till den 16 augusti (vecka 33) och är placerat vid Hallands sjukhus i Halmstad. Uppdraget passar dig som är trygg i din yrkesroll och vill arbeta i en professionell och välfungerande operationsverksamhet under sommaren.
Arbetet sker i nära samarbete med andra yrkesprofessioner på operationsavdelningen och enligt verksamhetens gällande rutiner och riktlinjer.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård och som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av arbete som operationssjuksköterska, liksom erfarenhet av bemanningsuppdrag eller arbete på akutsjukhus, är meriterande.
Uppdraget är ett bemanningsuppdrag med tidsbegränsad anställning, med möjlighet till heltid eller deltid enligt överenskommelse. Tillträde sker den 15 juni. Urval och tillsättning sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Ansök via mailet vid frågor ring: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://www.dittuppdrag.se
302 33 HALMSTAD Kontakt
Bemanningsassistent
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
