Operationssjuksköterska med uppdrag som medicinskteknisk samordnare
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-05-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Operationssjuksköterska med uppdrag som medicinskteknisk samordnare - Operation 1 och 2 Östra
Vill du bli vår nya kollega?
Vill du ha ett spännande och varierat arbete på en av Skandinaviens största och ledande kolorektala enheter? Arbeta med benign gynekologi och samtidigt vara del av att välkomna nytt liv på Nordens största förlossningsklinik? Trivs du i en miljö där du får möjligheten att kombinera kliniskt arbete med möjligheten att bidra till utveckling, kvalitet och säkerhet? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bedrivs kolorektal- och övre gastrokirurgi, robotkirurgi, infektionsrelaterade ingrepp, gynekologi samt obstetrik. Som operationssjuksköterska kommer du att rotera mellan specialiteterna. Vi bedriver både elektiv kirurgi under dagtid och akut verksamhet dygnet runt där skyndsamheten stundtals är hög.
Arbetet, liksom tempot, är omväxlande och det finns goda möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Du kommer få delta i såväl interna som externa utbildningar och hjälpa till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Vi eftersträvar god lärandekultur och anpassar introduktion efter individ och tidigare erfarenhet.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och var fjärde helg.
Uppdraget som medicinskteknisk samordnare
Utöver det kliniska arbetet kommer du ha ett utvecklings- och samordningsuppdrag kopplat till medicintekniska produkter på avdelningen på ca 50% av din arbetstid. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens chefer, instruktörer och MT och är en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete för att upprätthålla god kvalitet och patientsäkerhet.
Som medicinteknisk samordnare på Operation 1 och 2 blir du en nyckelperson i att driva säkerhet, kvalitet och teknisk utveckling framåt - och ser till att våra medicintekniska produkter används optimalt i en högspecialiserad och dynamisk miljö.
I uppdraget ingår bland annat att:
Säkerställa att medicintekniska produkter används enligt gällande lagar, riktlinjer och kvalitetskrav.
Utveckla och implementera rutiner samt driva utbildningsinsatser för att höja kompetensen kring medicinteknisk utrustning.
Fungera som central kontaktperson mot MT, andra verksamheter, Koncerninköp och externa leverantörer.
Följer upp förebyggande underhåll, delta i nätverk och bidra till verksamhetens tekniska utveckling.
Identifiera risker, hantera avvikelser och medverka i analyser kopplade till medicintekniska produkter.
Har en nyckelroll i upphandlingar, livscykelplanering och representera verksamheten i sjukhusövergripande forum.
Vem söker vi?
Du är specialistutbildad sjuksköterska med inriktning operationssjukvård.
Du behöver ha erfarenhet av arbete som operationssjuksköterska eller lämplig medicinskteknisk bakgrund.
Du har intresse av teknik, kvalitet och utvecklingsarbete och delar gärna med dig av din kunskap.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt datorvana.
Du är kommunikativ, flexibel och positiv och bidrar till en bra arbetsmiljö med patienten i fokus.
Urval och intervjuer sker löpande, så sök redan idag! Är det något du undrar så är det bara och höra av sig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Publiceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Diagnosvägen 11 (visa karta
)
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, An/Op/Iva Östra, Operation 1 Östra Kontakt
Vårdenhetschef
Johan Borg johan.borg@vgregion.se 072-2087109 Jobbnummer
9888128