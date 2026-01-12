Operationsplanerare/Sjuksköterska VO urologi, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-01-12
Vi söker nu en operationsplanerare/sjuksköterska som vill spela en nyckelroll i vår planerade operationsverksamhet inom urologi. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag, engagerade kollegor och möjlighet att påverka både arbetssätt och flöden - varje dag gör du skillnad för våra patienter. Vi erbjuder dig:
Ett kunnigt, engagerat och varmt team
Ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag
Delaktighet och möjlighet att påverka
En arbetsplats med god gemenskap och hög trivsel
Fokus på patientsäker vård och goda flöden
Kort om oss: Urologmottagningen består av en Mottagningsenhet och en Behandlingsenhet. På Urologmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och uroterapeuter tillsammans med forskningssjuksköterskor, läkare och kuratorer. För att ge bästa möjliga vård arbetar vi i team kring de olika urologiska diagnoserna. Våra huvudområden är främst utredning och behandling av prostatacancer, blåscancer, njurcancer, peniscancer, testikelcancer, endourologi, implantat, strikturer och LUTS. Men vi handhar även alla övriga urologiska diagnoser och symptom.
Verksamhetsområde urologi bedriver verksamhet vid två av regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Vi har en bred urologisk verksamhet som omfattar såväl basal urologi som de flesta typer av högspecialiserad urologisk kirurgi. Vi har också en bred forskningsverksamhet och ett utbildningsuppdrag inom såväl sjuksköterske- och läkarutbildning. Vid Universitetssjukhuset Örebro finns en vårdavdelning, en operationsavdelning, en avdelning för dagkirurgisk vård och stötvågsbehandling, en administrativ enhet, en FoU-enhet samt mottagning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Operationsplanerare/Sjuksköterska VO urologi, USÖPubliceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som operationsplanerare har du en central och samordnande roll i verksamheten. Tillsammans med vår andra operationsplanerare ansvarar du för planering och optimering av operationsprogrammet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Planering av operationsprogram i samarbete med ansvariga läkare
Kallelse, förberedelse och planering av både inneliggande och dagkirurgiska patienter, inklusive patienter som opereras i lokal anestesi
Ta emot avbokningar och strykningar samt fylla luckor i operationsprogrammet
Säkerställa att patienter är optimalt förberedda inför operation
Telefonrådgivning med patienter kring operationsplanering
Samordning av undersökningar och behandlingar som kräver för- och eftervård på vår behandlingsenhet
Samordning av gemensamma operationer med andra verksamhetsområden
Ansvar för eventuella samordningar med vår vårdavdelning vid hög arbetsbelastning på vår behandlingsenhet
Deltagande i kvalitets- och utvecklingsarbete
Kontinuerligt förbättringsarbete kring flöden och arbetssätt
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst ett par års yrkeserfarenhet
Är datorvan
Det kan vara meriterande med erfarenhet från opererande verksamhet och/eller erfarenhet av att koordinera/planera vård.Dina personliga egenskaper
God förmåga att strukturera och se helheter
Trivs i högt tempo och vid snabba förändringar
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Är lösningsfokuserad, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs både med självständigt arbete och teamarbete
Är en god kollega med tydligt patientfokus
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstid.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
