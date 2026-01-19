Operationsplanerande Sjuksköterska till Urologi/Kirurgi, Sundsvall
2026-01-19
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha en central roll i att skapa trygg, säker och effektiv vård för våra patienter? Nu söker vi en engagerad operationsplanerande sjuksköterska till vår Operationssamordningsenhet (OSE) - en arbetsplats där kompetens, samarbete och kvalitet står i fokus.
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna och specialiserade sjuksköterskor som planerar elektiva operationer inom kirurgi, urologi samt öron-, näsa- och hals. Tillsammans bildar ni ett starkt team som varje dag gör verklig skillnad för våra patienter.
I rollen som operationsplanerare blir du navet i regionens urologiska operationsflöde. Du ansvarar för att patienterna är optimalt förberedda inför sina ingrepp och att operationsplaneringen håller högsta kvalitet. Arbetet innebär ett stort ansvar , med ett stort förtroende. Du kommer arbeta med nära stöd från kunniga och engagerade kollegor.
Vår nuvarande operationsplanerare går i pension, och därför söker vi dig i god tid. Det ger oss möjlighet att erbjuda en lång, trygg och väl genomtänkt introduktion, där du får växa in i rollen i lugn takt. Du blir en del av en stabil verksamhet med god arbetsmiljö, tydliga rutiner och möjligheter till professionell utveckling.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstider är helgfria vardagar.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar operationsplanering där du bland annat kommer att:
Planera operationsprogram som innebär samordning mellan olika enheter.
Förberedelse och bokning av patienter
Kontrollera att utredningar som provsvar, röntgen och förberedelse är klara inför operation.
Prioritera patienter: Ta hänsyn till medicinsk prioritet, vårdgaranti, väntetider, vilka resurser är tillgängliga
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har arbetat som sjuksköterska i minst 1 år
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom operation och/eller urologi
Har erfarenhet av arbete med operationsplanering
Har arbetat i systemet orbit och/eller cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
