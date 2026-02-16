Operationsledningen Högkvarteret söker Handläggare logistik
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får samarbeta med både militära och civila aktörer, samtidigt som du bidrar till att logistiken fungerar smidigt? Som Handläggare logistik vid J4 får du en central roll i verksamheten. Välkommen med din ansökan!
Genomförandesektionen - J4
Operationsledningen (OPL) har till uppgift att stödja Chefen OPL med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt.
Genomförandesektion är en av tre sektioner vid Logistikavdelningen /J4. Sektionen har till uppgift att koordinera logistik på kort- och medellång sikt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare logistik har du ett helhetsperspektiv och är med i genomförande, planering och koordinering av logistik.
Koordinering sker mot enheter inom försvarsmakten såväl som civila myndigheter och organisationer, samt utländska förband.
Du har en roll i sektionens utveckling samt administrativa uppgifter, exempelvis upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, beredning och sammanställning av underlag samt andra administrativa uppgifter som är relevanta för befattningen.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete inom logistik på högre stab i Försvarsmakten eller annan nationell myndighet
• Erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete mellan myndigheter
• Goda kunskaper i svenska och engelska - i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i svenska och engelska - i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i ditt arbete. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras, samtidigt som du tar ansvar för att arbetet utförs på ett noggrant och effektivt sätt. Din strukturerade arbetsstil hjälper dig att planera och prioritera även när tempot är högt.
Du arbetar lika bra självständigt som i grupp och bidrar med engagemang och samarbete i teamet. Med din goda sociala förmåga skapar du lätt förtroende och bygger positiva relationer med både kollegor och externa aktörer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Meriterande
• Genomförd militär grundutbildning, värnplikt eller motsvarande med godkänt resultat
• Erfarenheter från arbete med transporter, förnödenhetsförsörjning och/eller värdlandsstöd
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten
• Tidigare genomförd internationell tjänstgöring eller inom frivilligförsvaret
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system, företrädelsevis LOGFAS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Anställningen inleds med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstid är främst dagtid men även arbete under kvällar och helger förekommer.
Arbetsort: Stockholm. Tjänsten lämpar sig inte för distansarbete. Kortare resor till annan ort och utomlands kan förekomma.
Befattningsnivå: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krigsplacering och kommer därför föregås av säkerhetsprövning.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Upplysningar om befattningen lämnas av:
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Sektionschef för OPL J4 GEN Andreas Nederberg, andreas.nederberg@mil.se
, alternativt via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
