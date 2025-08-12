Operationskoordinator till VO urologi i Ängelholm
Är du sjuksköterska och letar efter ett varierande och spännande arbete? Då ska du söka tjänsten som operationskoordinator hos oss!
Ängelholms sjukhus är ett inbjudande sjukhus som erbjuder alla fördelar med ett mindre sjukhus, inklusive korta beslutsvägar, närvarande ledarskap, effektiva enheter och hög flexibilitet. Hos oss genomsyrar arbetsglädje våra arbetsplatser, vilket skapar utmärkta förutsättningar för att utvecklas och förverkliga idéer.
Urologimottagningen på Ängelholms sjukhus är en del av verksamhetsområdet urologi, som erbjuder urologisk vård både i Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg finns både en slutenvårds- och en öppenvårdsavdelning, medan Ängelholm har en öppenvårdsmottagning. I Ängelholm utförs dagkirurgiska ingrepp samt många av våra njurstensoperationer. Vi är en av de mest kompletta urologiska verksamheterna i södra Sverige, med en omfattande operativ verksamhet i både Ängelholm och Helsingborg. Verksamheten bedrivs i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler där vi fokuserar på diagnostik och behandling av njursten samt flera andra urologiska tillstånd.
Ängelholms sjukhus är ett av Region Skånes två centrum för njurstensbehandling och spelar en central roll i utbildningen av ST-läkare, med särskilt fokus på transuretrala och dagkirurgiska ingrepp.
Du kan följa våra medarbetare på Ängelholms sjukhus Instagramkonto https://www.instagram.com/angelholmssjukhus/.
Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en operationskoordinator till Urologimottagningen i Ängelholm.
I uppdraget som operationskoordinator ansvarar du för att planera och boka patienter för operation, vilket innebär att du koordinerar patientens vårdkedja för att göra den så smidig som möjligt. En stor del av detta arbete utförs i systemet ORBIT. Förutom att du har kontakt med patienter, så samarbetar du också nära med operationsavdelningen, dagkirurgiska avdelningen och operatörer. Ditt arbete är självständigt, men du samarbetar också nära med SVF-koordinatorn och övrig personal på mottagningen samt med andra enheter.
Vi erbjuder dig chansen att bli en del av en organisation med hög kompetens och stora utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker en självständig och ansvarsfull person som trivs i en dynamisk miljö. Du har ett starkt serviceinriktat sinne och bemöter både patienter och kollegor med värme. Därtill är du trygg i dig själv och ser möjligheter att bidra till utvecklingen av både medarbetare och operationsplanering. Du har en förmåga att se strukturer, har ett öga för logistik och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare är du skicklig på att planera, prioritera, organisera samt att fatta och genomföra beslut, och du följer upp resultat noggrant. Då rollen innebär många kontaktytor och varierande samarbetsformer, är god kommunikations- och samarbetsförmåga avgörande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att hitta rätt person för tjänsten.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har också språkkunskaper i svenska på minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har kunskap i Melior, PASIS och/eller ORBIT, likaså om du har erfarenhet av operationsplanering och/eller urologisk sjukvård.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
